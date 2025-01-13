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Лагрейд о возможном возвращении россиян: «Рад, что не я ответственен за принятие решения. Это очень сложно»

Норвежский биатлонист Лагрейд высказался о возможном возвращении россиян.

«Я рад, что не я ответственен за принятие этого решения. Политические лидеры часто используют спорт для националистической пропаганды.

Но, с другой стороны, спорт также должен быть ареной, где можно встретиться, несмотря на конфликты, религии и все остальное. Так что это очень сложно», – сказал Стурла Лагрейд в интервью NRK.

Опубликовала: Анна Лаптева
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