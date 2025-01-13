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Сорум о словах Мазе про отстранение спортсменов: «Подход должен быть одинаковым ко всем, будь то европейская страна, США или Россия»

Норвежский биатлонист Сорум согласен со словами Мазе об отстранении спортсменов.

Ранее тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе, комментируя слова будущего президента США Дональда Трампа о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, написал в инстаграме: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?»

«Подход должен быть одинаковым ко всем. Хотя Россия исторически имеет худшую репутацию, нужно осмелиться действовать одинаково в отношении всех стран, будь то европейская страна, США или Россия», – сказал Вебьорн Сорум в интервью NRK.

Опубликовала: Анна Лаптева
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