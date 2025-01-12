Латыпов о словах Мазе про отстранение спортсменов: «Не знаю, говорил ли он в шуточной манере или всерьез. Мы в любом случае рады любой поддержке»

Биатлонист Эдуард Латыпов оценил слова Зигфрида Мазе об отстранении спортсменов.

– Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе сказал, что если Америка аннексирует Гренландию и Панамский канал, то всех американских спортсменов придется дисквалифицировать. Рассматриваете ли такие смелые заявления, как завуалированную поддержку России?

– Не знаю, как к этому относиться, потому что не видел контекста и не знаю, говорил ли он в шуточной манере или всерьез, но если что-то об этом говорят, то какие-то моменты там происходят. Нужно смотреть за дальнейшим развитием ситуации. Мы в любом случае рады любой поддержке.

– Думаете, что мир меняется в эти дни?

– Думаю, да. Надеюсь, что все поменяется в лучшую сторону, и в итоге все будет хорошо, – сказал Латыпов .