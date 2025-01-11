Каминский ответил цитатой Лермонтова на слова Мазе об отстранении биатлонистов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»

Каминский ответил цитатой Лермонтова на слова Мазе об отстранении биатлонистов.

Ранее тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе , комментируя слова будущего президента США о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, написал в инстаграме: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью? »

«Отвечу словами классика [Михаила Лермонтова]: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Скоро мы до такого дойдем...

Вот смотрим сейчас гонку преследования на Кубке мира. Французы дали слабину, норвежцы впереди. Разве это интересно?» – сказал тренер сборной России Юрий Каминский .

Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежские биатлонисты заняли топ-3 в пасьюте. Накануне весь подиум в спринте был французским.