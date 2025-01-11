Лагрейд одержал 14-ю победу в карьере, у Тарьея Бо – 71-й подиум, у Йоханнеса – 135-й

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд одержал 14-ю победу в карьере .

Лагрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это его 45-й подиум в личных гонках (14-17-14).

Весь подиум сегодня заняли норвежцы. Вторым финишировал Тарьей Бо, у которого 71-й пьедестал в карьере (14-26-31).

Третьим стал Йоханнес Бо. Для него это 135-е попадание в призы (88-25-22).