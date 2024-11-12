Йоханнес Бо о доминировании Норвегии: «Когда на вершине лишь одна страна – это нехорошо для спорта. Нам нужны шведы, французы, немцы, все!»

Йоханнес Бо заявил, что Норвегии нужно больше сильных стран-соперниц в биатлоне.

– Французам удалась концовка сезона. Считаете ли вы их серьезными конкурентами?

– Думаю, они будут нашими главными соперниками! Последний сезон выдался для них не лучшим, но они упорно тренировались, чтобы вернуть позиции. И, как вы знаете, это был их первый год с новым тренерским штабом. Может потребоваться некоторое время, чтобы новая система заработала.

– В целом, нужно ли норвежской команде, чтобы другие страны повышали свой уровень и подталкивали вас еще сильнее?

– В нашей команде хватает талантов, кто может нас подтолкнуть. Но, конечно, нужны и другие страны. Когда на вершине лишь одна из них – это нехорошо для спорта в долгосрочной перспективе. Нам нужны шведы, французы, немцы, все! Все лучшие биатлонисты должны бороться за пьедестал в каждой гонке.

– Вы начнете девятый сезон вместе с Зигфридом Мазе, тренером по стрельбе. Что он привносит в вашу подготовку?

– Нас связывает сильная энергетика. Достаточно одного взгляда – и уже понятно, что мы должны делать, в долгих разговорах нет необходимости. Он друг, я доверяю ему, а он доверяет мне. Мы создали прочный фундамент и отлично работаем вместе. Я бы не променял его ни на что на свете.

Мы гордимся и счастливы, что у нас есть такой тренер. У него фантастический дуэт с Эгилем Кристиансеном! Когда шесть [норвежских] спортсменов входят в топ-7 [общего зачета] Кубка мира, это говорит о важной роли тренеров, – сказал 20-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бо .

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).