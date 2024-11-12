Йоханнес Бо о доминировании Норвегии: «Когда на вершине лишь одна страна – это нехорошо для спорта. Нам нужны шведы, французы, немцы, все!»
– Французам удалась концовка сезона. Считаете ли вы их серьезными конкурентами?
– Думаю, они будут нашими главными соперниками! Последний сезон выдался для них не лучшим, но они упорно тренировались, чтобы вернуть позиции. И, как вы знаете, это был их первый год с новым тренерским штабом. Может потребоваться некоторое время, чтобы новая система заработала.
– В целом, нужно ли норвежской команде, чтобы другие страны повышали свой уровень и подталкивали вас еще сильнее?
– В нашей команде хватает талантов, кто может нас подтолкнуть. Но, конечно, нужны и другие страны. Когда на вершине лишь одна из них – это нехорошо для спорта в долгосрочной перспективе. Нам нужны шведы, французы, немцы, все! Все лучшие биатлонисты должны бороться за пьедестал в каждой гонке.
– Вы начнете девятый сезон вместе с Зигфридом Мазе, тренером по стрельбе. Что он привносит в вашу подготовку?
– Нас связывает сильная энергетика. Достаточно одного взгляда – и уже понятно, что мы должны делать, в долгих разговорах нет необходимости. Он друг, я доверяю ему, а он доверяет мне. Мы создали прочный фундамент и отлично работаем вместе. Я бы не променял его ни на что на свете.
Мы гордимся и счастливы, что у нас есть такой тренер. У него фантастический дуэт с Эгилем Кристиансеном! Когда шесть [норвежских] спортсменов входят в топ-7 [общего зачета] Кубка мира, это говорит о важной роли тренеров, – сказал 20-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бо.
С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий