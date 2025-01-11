  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок IBU. Гонка преследования. Жилонн Гигонна, Менжен, Шово, Полен, Юхансен, Фемстейневик и Бендика выйдут на старт
0

Кубок IBU. Гонка преследования. Жилонн Гигонна, Менжен, Шово, Полен, Юхансен, Фемстейневик и Бендика выйдут на старт

Гигонна, Менжен, Шово, Фемстейневик, Бендика пробегут пасьют на этапе Кубка IBU.

Гонка пройдет 12 января в Арбере.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

4-й этап

Арбер, Германия

Гонка преследования, женщины

Начало – 12:45 по московскому времени

Предварительный старт-лист

1. Жилонн Гигонна (Франция)

2. Амандин Менжен (Франция) – 7,0

3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 12,0

4. Софи Шово (Франция) – 23,0

5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 27,0

6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 33,0

7. Камиль Бене (Франция) – 37,0

8. Стефани Шерер (Германия) – 40,0

9. Байба Бендика (Латвия) – 47,0

10. Зузана Ременова (Словакия) – 58,0

11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.02,0

12. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.03,0...

15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.14,0...

23. Анна Вайдель (Германия) – 1.48,0...

26. Марит Скуган (Норвегия) – 1.52,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок IBU
logoсборная Франции жен
Стефани Шерер
logoсборная Латвии жен
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoБайба Бендика
logoЖилонн Гигонна
Амандин Менжен
logoсборная Италии жен
гонка преследования (жен)
logoсборная Словакии жен
logoсборная Германии жен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Австрии жен
результаты
Зузана Ременова
logoРебекка Пасслер
logoсборная Норвегии жен
Вольдия Гальмас Полен
Камиль Бене
logoСофи Шово
Кристина Оберталер
Марит Скуган
logoАнна Вайдель
logoКаролине Эрдал
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок IBU. Гигонна победила в спринте, Менжен – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
1сегодня, 11:17
Кубок IBU. Менжен победила в спринте, Шово – 2-я, Пасслер – 3-я
69 января, 11:25
Кубок IBU. Сингл-микст. Фрей и Йохансон победили за Норвегию, французы Гарсия и Бене – 2-е, немцы Реес и Шерер – 3-и
822 декабря 2024, 14:00
Рекомендуем
Главные новости
Кубок мира. Смешанная эстафета. Лагрейд и Тандревольд представят Норвегию, Самуэльссон и сестры Оберг – Швецию, Перро и Жанмонно – Францию, Наврат и Пройс – Германию
сегодня, 20:16
Кубок России. Суперспринт. Наталия Шевченко, Халили, Смольская, Резцова, Казакевич и Плюснина выступят в квалификации
сегодня, 20:03
Кубок России. Суперспринт. Серохвостов, Смольский, Бабиков, Лазовский, Поварницын и Цветков выступят в квалификации
2сегодня, 20:00
Кубок мира. Сингл-микст. Фийон-Майе и Боте, Сорум и Кноттен, Штрелов и Гротиан, Брандт и Магнуссон, Эдер и Хаузер пробегут гонку
2сегодня, 19:58
Тарьей Бо о серебре в пасьюте: «Подарки Йоханнесу на день рождения обходятся дорого, так что эти призовые мне понадобятся»
3сегодня, 18:07
Виктория Метеля: «На зубах бороться до конца – одна из моих сильных сторон. Такой у меня характер»
5сегодня, 17:44
Эльвира Оберг о бронзе в пасьюте, где она отыграла 34 места: «Одна из моих лучших гонок. Спринт стал для меня настоящим кошмаром»
3сегодня, 17:26
Каминский ответил цитатой Лермонтова на слова Мазе об отстранении биатлонистов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно»
2сегодня, 17:04
Полина Плюснина: «После вчерашней победы у меня появилась уверенность в себе»
сегодня, 16:52
Лагрейд о подиуме норвежцев вслед за французами: «Мы натерпелись от них всякого дерьма. Настала наша очередь нанести ответный удар»
15сегодня, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал, Фрей, Реес, Цобель, Паульсен, Аспенес и Эвербю выйдут на старт
сегодня, 20:33
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
2сегодня, 18:28
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Плюснина вышла на 2-е место, Сливко – 3-я
13сегодня, 17:19
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
сегодня, 15:19
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3сегодня, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
сегодня, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1сегодня, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
2вчера, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Минккинен – 3-я
9 января, 15:45
Рекомендуем