Кубок IBU. Гонка преследования. Жилонн Гигонна, Менжен, Шово, Полен, Юхансен, Фемстейневик и Бендика выйдут на старт
Гигонна, Менжен, Шово, Фемстейневик, Бендика пробегут пасьют на этапе Кубка IBU.
Гонка пройдет 12 января в Арбере.
4-й этап
Арбер, Германия
Гонка преследования, женщины
Начало – 12:45 по московскому времени
Предварительный старт-лист
1. Жилонн Гигонна (Франция)
2. Амандин Менжен (Франция) – 7,0
3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 12,0
4. Софи Шово (Франция) – 23,0
5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 27,0
6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 33,0
7. Камиль Бене (Франция) – 37,0
8. Стефани Шерер (Германия) – 40,0
9. Байба Бендика (Латвия) – 47,0
10. Зузана Ременова (Словакия) – 58,0
11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.02,0
12. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.03,0...
15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.14,0...
23. Анна Вайдель (Германия) – 1.48,0...
26. Марит Скуган (Норвегия) – 1.52,0
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем