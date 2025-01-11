Кубок IBU. Гигонна победила в спринте, Менжен – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
Жилонн Гигонна выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Арбере.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
4-й этап
Арбер, Германия
Спринт, женщины
1. Жилонн Гигонна (Франция) – 20.34,0 (1)
2. Амандин Менжен (Франция) – 6,5 (1)
3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 11,8 (1)
4. Софи Шово (Франция) – 22,5 (2)
5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 26,6 (0)
6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 32,7 (2)
7. Камиль Бене (Франция) – 36,9 (2)
8. Стефани Шерер (Германия) – 39,6 (1)
9. Байба Бендика (Латвия) – 46,8 (2)
10. Зузана Ременова (Словакия) – 58,3 (1)
11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.02,0 (0)
12. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.02,5 (2)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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