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Кубок IBU. Гигонна победила в спринте, Менжен – 2-я, Гальмас Полен – 3-я

Жилонн Гигонна выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Арбере.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

4-й этап

Арбер, Германия

Спринт, женщины

1. Жилонн Гигонна (Франция) – 20.34,0 (1)

2. Амандин Менжен (Франция) – 6,5 (1)

3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 11,8 (1)

4. Софи Шово (Франция) – 22,5 (2)

5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 26,6 (0)

6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 32,7 (2)

7. Камиль Бене (Франция) – 36,9 (2)

8. Стефани Шерер (Германия) – 39,6 (1)

9. Байба Бендика (Латвия) – 46,8 (2)

10. Зузана Ременова (Словакия) – 58,3 (1)

11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.02,0 (0)

12. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.02,5 (2)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЖилонн Гигонна
Камиль Бене
logoМарте Крoкстад Юхансен
Вольдия Гальмас Полен
Зузана Ременова
logoРагнхильд Фемстейневик
logoСофи Шово
Стефани Шерер
Кристина Оберталер
logoРебекка Пасслер
Амандин Менжен
logoБайба Бендика
результаты
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Норвегии жен
logoКубок IBU
logoсборная Словакии жен
спринт (жен)
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