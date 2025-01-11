Фабьен Клод о французском подиуме: «Это действительно круто, у нас будут отличные фотографии. Мы вознаграждены за тяжелую работу»

Фабьен Клод высказался о тройном французском подиуме на Кубке мира.

В спринте на этапе в Оберхофе победу одержал Кентен Фийон-Майе, Клод стал вторым, а Эмильен Жаклен – третьим. Французы заняли топ-3 впервые с марта 2020 года.

«Мы сделали хет-трик, это прекрасно. Я впервые принимаю в этом участие, и это действительно круто. У нас будут отличные фотографии.

Ни для кого не секрет, что нужно чисто стрелять, и мне удалось сделать это в спринте. Когда я увидел, что Эмильен [Клод], мой брат, смог попасть десять раз из десяти, я подумал, что и моя очередь сделать это.

Этот тройной подиум – результат тех изменений, которые мы хотели внедрить еще два года назад. Некоторые тогда не понимали, что нашей команде нужны перемены. Но теперь мы вознаграждены за нашу тяжелую работу.

Нам также удалось повысить уровень благодаря работе технических специалистов. Так что в этом году все складывается удачно, и это очень круто. Завтра в гонке преследования возможно все. Снова нужно будет чисто стрелять, а в биатлоне, как известно, ничто нельзя принимать как должное», – сказал биатлонист.