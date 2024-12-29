Никита Поршнев: «2024 год был значимым для меня. Очень многое изменилось в моей карьере, отношении к спорту – стал более ответственным»

Никита Поршнев рассказал, что в 2024 году стал серьезнее относиться к спорту.

«Очень много за этот период произошло изменений в моей карьере, осознании спорта и отношении к нему. В одном интервью всего и не рассказать.

Моя жена пошла учиться на нутрициолога, начала не только следить за своим питанием, но и за моим, стали употреблять более правильную пищу, подбирать правильные нутрицептики, под мой дефицит. Сам я стал более ответственным к спорту, чем до этого.

Раньше я просто бегал и думал, что талант и командное мастерство может вывести, но в нашем спорте очень многое зависит от дисциплины. И ее соблюдать надо не за неделю до старта, а весь год, то есть вовремя ложиться спать, восстанавливать свой часовой ритм, вовремя вставать.

Нельзя сегодня лечь в 11, завтра в час ночи, а послезавтра в 10. Надо постоянно входить в режим. Это относится не только ко сну, но и к образу жизни. Для меня год был значимым, потому что многое поменял.

Не скажу, что я не был профессионалом, но на многие моменты после гонок не обращал внимания. Мог позволить съесть что-то вредное или сладкое. Я это и сейчас себе позволяю, но в очень ограниченном количестве. Главное, что в психологическом плане я себя виню за неполезные поступки.

Мы давно работаем с Сергеем Ивановичем Белозеровым, который знает мой подход, и это на 50 процентов его успех. Он всегда меня хорошо подводил к стартам. Мы с ним всегда проводили успешные тренировки, в том числе и в этом году. Также я возмужал и окреп, перестал болеть иммунодефицитами», – сказал призер чемпионата мира-2019 в эстафете.