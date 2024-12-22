Никита Поршнев: «На последнем подъеме думал, что Смольский меня догонит и мы на финише будем разбираться. Но включился и додержал»

Никита Поршнев прокомментировал победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Поршнев выиграл гонку с чистой стрельбой, вторым стал белорус Антон Смольский .

– Был настрой стрелять на ноль?

– Да. Понимал, что сейчас ходом достаточно тяжело выгляжу. Видно было, что я на первой стойке выцеливал. Получилось отработать качественно. Очень рад.

– С Лазовским уходили вместе после четвертой стрельбы, но потом оторвались.

– Я за ним проехал четвертый круг и понял, что есть силы отрываться. Знал, что сзади будет еще и сильный соперник, который будет догонять. На последнем подъеме думал, что Антон Смольский меня догонит и мы на финише будем разбираться. Но когда заехал в подъем, то понял, что он не приблизился. Я включился и додержал, – сказал Поршнев.