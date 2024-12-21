Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
Эндре Стремсхайм пропустит пасьют и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси.
Норвежский биатлонист занял 55-е место в спринте с одним промахом.
«Все работает не на 100% оптимально. Он уйдет на рождественские каникулы и пройдет обследования, чтобы убедиться, что все в порядке. Он не чувствует, что организм реагирует оптимально», – сказал директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
Стремсхайм занимает 8-е место в общем зачете.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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