Дмитрий Губерниев: «У Сливко тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. А она молчит – я ее понимаю, но спортсменам уже хочется пожелать самостоятельности»

Дмитрий Губерниев рассказал об инциденте с тренером биатлонистки Виктории Сливко.

В текущем сезоне Сливко занимает второе месте в общем зачете Кубка России (после 6 гонок из 14).

«У Вики Сливко в биатлоне тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. Он не приезжал на несколько этапов уже. А она молчит, я ее понимаю на самом деле, но спортсменам все-таки теперь уже хочется пожелать самостоятельности. Вы уже не дети же», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Ранее сообщалось, что тренер спортсменки Андрей Падин в декабре отсутствовал на чемпионате и Кубке России в Ижевске. Сам он отмечал , что намерен приехать на следующий этап Кубка Содружества.