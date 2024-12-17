Дмитрий Губерниев: «У Сливко тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. А она молчит – я ее понимаю, но спортсменам уже хочется пожелать самостоятельности»
Дмитрий Губерниев рассказал об инциденте с тренером биатлонистки Виктории Сливко.
В текущем сезоне Сливко занимает второе месте в общем зачете Кубка России (после 6 гонок из 14).
«У Вики Сливко в биатлоне тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. Он не приезжал на несколько этапов уже. А она молчит, я ее понимаю на самом деле, но спортсменам все-таки теперь уже хочется пожелать самостоятельности. Вы уже не дети же», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Ранее сообщалось, что тренер спортсменки Андрей Падин в декабре отсутствовал на чемпионате и Кубке России в Ижевске. Сам он отмечал, что намерен приехать на следующий этап Кубка Содружества.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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