Касперович о Логинове: «Для человека, который выступал на высоком международном уровне, сложно вариться в этом котле»
Сегодня Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
«Это Сашино место. У каждого спортсмена есть такие старты, на которых он удачно выступает. Трасса сложная, но Саша хорошо ее знает, тут ему всегда удается показывать хорошие результаты. Жаль, что не стартовали Серохвостов и Латыпов, но в любом случае конкуренция была высокой.
Разговаривал с Сашей, он идет на поправку, показал хорошую скорость. Он набрал неплохую форму, и надеюсь, сохранит ее на весь сезон.
Что касается мотивации, то тут сложно залезть внутрь человеку. Слава богу, Саша не такой замкнутый и закрепощенный. Понятно, что для человека, который выступал на столь высоком международном уровне, сложно вариться в этом котле. Но он не падает духом.
Все надеемся, что скоро вернемся на международную арену. Плюс и внутри растет конкуренция, очень хорошая молодежь на подходе. Судя по последним стартам, борьба будет серьезная. В этом и мотивация», – сказал Александр Касперович.
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