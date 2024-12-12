Касперович о Логинове: «Для человека, который выступал на высоком международном уровне, сложно вариться в этом котле»

Тренер Касперович считает, что Логинову сложно выступать на внутренних стартах.

Сегодня Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

«Это Сашино место. У каждого спортсмена есть такие старты, на которых он удачно выступает. Трасса сложная, но Саша хорошо ее знает, тут ему всегда удается показывать хорошие результаты. Жаль, что не стартовали Серохвостов и Латыпов, но в любом случае конкуренция была высокой.

Разговаривал с Сашей, он идет на поправку, показал хорошую скорость. Он набрал неплохую форму, и надеюсь, сохранит ее на весь сезон.

Что касается мотивации, то тут сложно залезть внутрь человеку. Слава богу, Саша не такой замкнутый и закрепощенный. Понятно, что для человека, который выступал на столь высоком международном уровне, сложно вариться в этом котле. Но он не падает духом.

Все надеемся, что скоро вернемся на международную арену. Плюс и внутри растет конкуренция, очень хорошая молодежь на подходе. Судя по последним стартам, борьба будет серьезная. В этом и мотивация», – сказал Александр Касперович .