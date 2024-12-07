СБР выдвинул Викторию Сливко на Всероссийскую награду фейр-плей

СБР выдвинул Сливко на Всероссийскую награду фейр-плей по итогам 2024 года.

Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Виктория Сливко в прошлом сезоне выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени и стала обладательницей Кубка памяти Анфисы Резцовой.

На церемонии награждения она передала трофей дочери Резцовой Кристине, которая заняла в гонке второе место.

Присуждение наград фейр-плей по итогам года будет проводиться в 34-й раз Олимпийским комитетом России.

Жест сезона в нашем биатлоне: Сливко отдала Кристине Резцовой Кубок памяти Анфисы Резцовой