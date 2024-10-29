Сборная Франции представила форму на новый сезон: в цветах флага с золотом

Сборная Франции по биатлону представила форму на сезон-2024/25.

Комбинезоны выполнены в сине-бело-красных цветах с золотыми полосками на груди.

Создателем экипировки является компания Craft.

В таких же комбинезонах будут выступать французские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы.

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