Дмитрий Васильев: «Поздняков – неплохой руководитель, но в преддверии драки, которая ожидается на будущий год, нужно иметь сильные локти»

Дмитрий Васильев считает, что ОКР должен возглавить жесткий человек.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

– Накануне предстоящего в будущем году конгресса МОК нужно очень скрупулезно поработать с тем, чтобы вместе с нашими сторонниками выбрать консолидированную кандидатуру на пост президента МОК. Там надо уметь разговаривать, уметь убедить и объяснить. А самое главное – иметь колоссальный авторитет на международной арене. Чтобы этого человека услышали.

– Позднякова не услышат?

– Думаю, он очень мягкий человек. Здесь нужно быть жестче. Он неплохой руководитель, но в преддверии драки, которая ожидается на будущий год, нужно иметь сильные локти: нужно уметь отстоять позицию и добиться положительного результата. Здесь нужен очень сильный человек, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.