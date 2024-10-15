Дмитрий Васильев: «Поздняков – неплохой руководитель, но в преддверии драки, которая ожидается на будущий год, нужно иметь сильные локти»
Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
– Накануне предстоящего в будущем году конгресса МОК нужно очень скрупулезно поработать с тем, чтобы вместе с нашими сторонниками выбрать консолидированную кандидатуру на пост президента МОК. Там надо уметь разговаривать, уметь убедить и объяснить. А самое главное – иметь колоссальный авторитет на международной арене. Чтобы этого человека услышали.
– Позднякова не услышат?
– Думаю, он очень мягкий человек. Здесь нужно быть жестче. Он неплохой руководитель, но в преддверии драки, которая ожидается на будущий год, нужно иметь сильные локти: нужно уметь отстоять позицию и добиться положительного результата. Здесь нужен очень сильный человек, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий