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Губерниев о Позднякове: «Когда великие после окончания спортивной карьеры делают странные поступки – возникают вопросы»

Дмитрий Губерниев саркастически отреагировал на отставку Станислава Позднякова.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«А что случилось, дорогой Станислав Алексеевич?

К великим спортсменам уважение навсегда! Как к спортсменам! А вот когда великие после окончания спортивной карьеры делают странные поступки и ведут себя непонятно – тут и возникают вопросы... Часто без ответа...» – написал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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