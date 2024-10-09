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«Миллион рублей – это как второе место на Кубке мира. Топовый француз может и подумать». Лазовский о призовых в клубном биатлоне

Биатлонист Дмитрий Лазовский считает, что лига МЛКБ сможет привлечь иностранцев.

– Недавно IBU принял решение продлить отстранение наших и российских биатлонистов. Как-то встретил эту новость по-особому или не обращаешь внимания на это?

– Не скажу, что не обращаю внимания на такие решения. Где-то глубоко закрадывалась надежда, что нас допустят. Но, если уж и допускали бы нас, то полноценно, а не как бедных родственников. Чтобы мы являлись полноценными участниками соревнований и боролись за все привилегии.

Ну, не допустили и не допустили! Их решения пусть будут на их же совести. Я сейчас как-то стал к этому относиться проще. У нас появилась своя альтернативная лига. Как, допустим, КХЛ. Возможно, когда-то наша КХЛ дорастет до уровня заокеанской НХЛ и будет все совсем неплохо.

Плюс, конечно, радует, что у нас не посыпают голову пеплом и не стоят на месте. Появилась Международная лига клубного биатлона (МЛКБ). Это добавляет еще большего интереса. Конечно, хотелось сделать больше этапов, как изначально заявлял генеральный директор организации Алексей Нуждов. Ну, к сожалению, не получилось.

У нас настолько плотный календарь, что просто некуда было ставить дополнительные гонки. Кто бы еще два года назад мог подумать!

– МЛКБ не зря имеет первым в аббревиатуре слово «международная». Думаю, если бы не политический момент, многие биатлонисты из Европы хотели бы участвовать на подобных стартах?

– Нет сомнения, что МЛКБ привлекала бы биатлонистов из других стран. Не говорю про топов, но призовые однозначно привлекли бы спортсменов. Уровень был бы неплохой.

– А топовый биатлонист, например из Франции, поехал бы соревноваться за миллион рублей?

– Миллион рублей для топа, по сути, это как второе, по-моему, место на Кубке мира. То есть топовый француз еще может и подумать. Условно говоря, если бы призовые были больше, чем на Кубке мира, тогда можно было бы создать какой-то прецедент. А когда призовые такие же, то, думаю, топы несколько раз подумают.

Для нас этот турнир вызывает огромный интерес. Я уже рассказывал о впечатлениях от выступлений на нем. Очень удивился, насколько была там просто заряженная атмосфера. Она отличалась от Кубка и чемпионата России и даже Кубка Содружества, хотя и там борьбы на пределе хватает. В МЛКБ народ вообще не отдыхает. Все просто «газуют», сколько есть силы.

– А мотивация после решений IBU остается? Чуть больше года еще есть до Олимпийских игр. Какие мысли на этот счет?

– Хочется верить, что Олимпиада не пройдет мимо нас. Но цепляться за нее как за последний шанс не хочу. Если не будет ее для нас, то не будет. Я думаю, нам придумают какую-нибудь альтернативу.

Хоть мечты об Олимпиаде никуда и не уходили, но ничего не изменится от того, что я похлопаю в ладоши или громко крикну: «Пожалуйста, пустите нас». От нас ничего не зависит. Пусть будет так, как будет, – сказал белорусский биатлонист Лазовский.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport5.by
logoсборная Франции
logoIBU
logoКХЛ
сборная Беларуси
logoОлимпиада-2026
Политика
logoАлексей Нуждов
logoДмитрий Лазовский
Международная лига клубного биатлона
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