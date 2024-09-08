Иродов о бронзе масс-старта: «Для меня эта медаль – начало. Это значит, что у меня все получается, я иду в правильном направлении»

Денис Иродов и Александр Поварницын прокомментировали итоги масс-старта на Кубке Содружества

Спортсмены боролись друг с другом за бронзовую медаль. Иродов финишировал третьим, Поварницын – 4-м.

Иродов: Вспомнив прошлый сезон, я понимал, что моя сильная сторона – это финишный спурт. Отсиделся дотуда. Александр (Поварницын) сделал протяжку на подъеме, я ее поддержал. И понял, что только финиш все решит. В принципе, все получилось.

Шли примерно как на тренировке. Но все решалось на финише. Я думаю, Саша тоже ждал этого.

Для меня эта медаль – начало. Это значит, что у меня все получается, я иду в правильном направлении. Пока я рад.

Поварницын: По моей тактике я должен был по ходу дистанции сбросить Дениса. Дотерпеть до того подъема длинного и там убежать. Но пока нагрузка на меня еще давит, я не могу взорваться, не могу скоординироваться. Пока я медленный.

Конечно, блин, после череды неудач в спринте и пасьюте хотелось в медали заехать, а не быть четвертым. Это олно из самых обидных мест, это досадно.