  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Иродов о бронзе масс-старта: «Для меня эта медаль – начало. Это значит, что у меня все получается, я иду в правильном направлении»
0

Иродов о бронзе масс-старта: «Для меня эта медаль – начало. Это значит, что у меня все получается, я иду в правильном направлении»

Денис Иродов и Александр Поварницын прокомментировали итоги масс-старта на Кубке Содружества

Спортсмены боролись друг с другом за бронзовую медаль. Иродов финишировал третьим, Поварницын – 4-м.

Иродов: Вспомнив прошлый сезон, я понимал, что моя сильная сторона – это финишный спурт. Отсиделся дотуда. Александр (Поварницын) сделал протяжку на подъеме, я ее поддержал. И понял, что только финиш все решит. В принципе, все получилось.

Шли примерно как на тренировке. Но все решалось на финише. Я думаю, Саша тоже ждал этого.

Для меня эта медаль – начало. Это значит, что у меня все получается, я иду в правильном направлении. Пока я рад.

Поварницын: По моей тактике я должен был по ходу дистанции сбросить Дениса. Дотерпеть до того подъема длинного и там убежать. Но пока нагрузка на меня еще давит, я не могу взорваться, не могу скоординироваться. Пока я медленный.

Конечно, блин, после череды неудач в спринте и пасьюте хотелось в медали заехать, а не быть четвертым. Это олно из самых обидных мест, это досадно.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
logoАлександр Поварницын
Денис Иродов
logoКубок Содружества
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Смольский выиграл масс-старт на Кубке Содружества, Лазовский – 2-й, Иродов – 3-й, Бабиков – 7-й, Халили – 8-й, Латыпов – 24-й
3230 минут назад
⚡ Кубок Содружества. Смольский победил в гонке преследования, Бажин – 2-й, Иванов – 3-й
18вчера, 09:35
⚡ Кубок Содружества. Смольский победил в спринте, Пащенко – 2-й, Еремин – 3-й
236 сентября, 09:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Латыпов сделал 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка Содружества. За три гонки он допустил 17 промахов
223 минуты назад
⚡ Смольский выиграл масс-старт на Кубке Содружества, Лазовский – 2-й, Иродов – 3-й, Бабиков – 7-й, Халили – 8-й, Латыпов – 24-й
3230 минут назад
Тандревольд о тренировках после перелома руки: «Пришлось проявить творческий подход. Уверена, что извлекла из ситуации максимум пользы»
сегодня, 08:30
Смольская о победе в масс-старте: «То, что удалось удержаться в борьбе со Сливко – достижение для меня. Знаю, насколько сильно она терпит на последнем круге»
1сегодня, 07:27
Анна Богалий: «Я против первенств России для биатлонистов до 14 лет. Мы сталкиваемся с ранним выхолащиванием спортсменов»
сегодня, 07:21
Круглов о травме Логинова: «Думаю, это повлияет только на подготовительный период. Ничего критичного в этом нет»
1сегодня, 06:56
⚡ Смольская выиграла масс-старт на Кубке Содружества, Сливко – 2-я, Григорьева – 3-я, Халили – 8-я
43сегодня, 06:39
Ирина Казакевич: «На следующем Кубке Содружества можем принимать всех, кто захочет сюда приехать. Мы с радостью примем»
1сегодня, 06:30
Васильев о Кубке Содружества: «Выступление Смольского – серьезный международный класс. Но не стоит забывать, что зимний и летний биатлон отличаются»
вчера, 15:47
Губерниев о Кубке Содружества: «Смольский смотрится на серьезном международном уровне. А наши, увы, нет»
2вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
430 августа, 05:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59