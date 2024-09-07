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Каминский о 8-м месте Латыпова: «Он может лучше, но думаю, ни перед кем здесь не стоит цель показать суперрезультат»

Юрий Каминский оценил стрельбу биатлониста Эдуарда Латыпова на Кубке Содружества

В Красноярске прошел спринт, где Латыпов допустил три промаха и финишировал восьмым с отставанием в 59,9 секунды от победителя – белоруса Антона Смольского.

«Ходом он пробежал примерно на своем уровне. Конечно, может лучше, но я думаю, ни перед кем здесь в основном не стоит цель показать суперрезультат. Что касается стрельбы, три промаха – это много для него, с тремя он никогда ничего не выигрывал, хотя бы два. Но сегодня Смольский ему не дал бы с двумя победить, думаю, даже с одним было бы тяжело.

Вот работа Саши Корнева (занял 12-е место – Sports.ru) сегодня понравилась – по времени стрельбы он сейчас на уровне. Немножко ходом сейчас запал, но мы его притормаживали по интенсивности на тренировках, потому что где‑то он не справлялся с нагрузкой, и, чтобы он ее переварил, пришлось снижать интенсивность.

Соответственно, сейчас ходом он отстает сам от себя, даже по сравнению с другими спортсменами. Еремин в этом плане предпочтительнее выглядит, потому что у него установившаяся техника, ему проще в таком состоянии показать результат ближе к своему соревновательному», – сказал тренер сборной России Каминский.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoЮрий Каминский
сборная Беларуси
logoЭдуард Латыпов
Роман Еремин
Антон Смольский
Александр Корнев
logoКубок Содружества
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