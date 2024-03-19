Васильев о призыве МОК не участвовать в Играх дружбы: «Понимают, что земля уходит из-под ног. Нам бояться нечего, с этой шайкой во главе с Бахом нам не по пути»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Игры дружбы Биатлон

Дмитрий Васильев сравнил МОК с «шайкой» после заявления по Играм дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре 2024 года.

«Позиция МОК ожидаемая. Они сами довели до этого. Мы слишком долго лояльно относились к тем несправедливостям, которые они допускали по отношению к нам. Чаша терпения переполнена, мы начали действовать, а они этого не ожидали. Понимают теперь, что земля уходит из-под ног.

Если нам удастся провести Игры дружбы, а нам удастся, то иностранные спортсмены начнут смотреть в нашу сторону. У нас солидный призовой фонд, они увидят, насколько мы дружелюбны, а также то, что спорт и политику здесь не смешивают. В итоге решат, зачем им эти Олимпиады, лучше ездить в Россию.

Постепенно вектор будет меняться. В МОК этого не могут не понимать. Нам бояться уже нечего, с этой шайкой во главе с Томасом Бахом нам не по пути», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

11 комментариев
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Вам со всей планетой не по пути.
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А с кем по пути? Просто интересно.
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К сожалению в этой стране громче всех кричат "нам бояться нечего" те, кто боится выйти из кабинета.
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Ответ Melnikov1968
А с кем по пути? Просто интересно.
С недавних пор идем дорожкой протоптанной одним художником лет 90 назад
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Васильеву по пути с шайкой только в баню
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ахах ну да
с одной стороны МОК и с ним весь цивилизованный мир
с другой россия и К)
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Когда вас погнали отовсюду, тогда стало не по пути. Логично. Но никого в мире особо не интересуют ваши пути. А МОК просто проинформировал общественность, что игры дружбы не имеют никакого отношения к спорту.
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Знаем мы вашу ДРУЖБУ, сказали спортсмены и не приехали…
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Теперь уж точно бояться нечего. Как крысе, загнанной в угол.
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