Тарьей Бо продолжит спортивную карьеру

Теги сборная Норвегии Тарьей Бо Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Тарьей Бо продолжит спортивную карьеру.

В прошедшем сезоне 35-летний норвежский биатлонист занял второе место в общем зачете Кубка мира.

«Сезон был очень хорошим. Приятно видеть, что в свои 35 я все еще могу становиться лучше. Это дает большую мотивацию», – сказал Бо.

Спортсмен ответил на вопрос, что привело его к такому решению.

«Внутреннее чутье. Всегда есть аргументы «за» и «против», так что никогда не бывает стопроцентной уверенности. Когда ты в конечном итоге приходишь к решению, ясно, что ты руководствуешься своей интуицией», – добавил Тарьей.

Он также отметил, что планирует проводить больше времени с семьей в весенне-летний период.

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3 комментария
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Конечно Тарик будет бегать и дальше
Уле бегал до 39
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Никто и не сомневался. Раз есть такая форма в 35, то, вполне можно продолжить и поглядеть как будет дальше. Причем это еще говорит о том, что младший будет бегать до 30 года. Как минимум.
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Не очень многие 25 летние могут выступать на таком уровне-Тарей топ биатлонист и не утратил с возрастом своих лучших качеств. Удачи в новом сезоне и яркой , бескомпромистной борьбы с братом.
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