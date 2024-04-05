Двукратный олимпийский чемпион Тарьей Бо продолжит спортивную карьеру.

В прошедшем сезоне 35-летний норвежский биатлонист занял второе место в общем зачете Кубка мира.

«Сезон был очень хорошим. Приятно видеть, что в свои 35 я все еще могу становиться лучше. Это дает большую мотивацию», – сказал Бо.

Спортсмен ответил на вопрос, что привело его к такому решению.

«Внутреннее чутье. Всегда есть аргументы «за» и «против», так что никогда не бывает стопроцентной уверенности. Когда ты в конечном итоге приходишь к решению, ясно, что ты руководствуешься своей интуицией», – добавил Тарьей.

Он также отметил, что планирует проводить больше времени с семьей в весенне-летний период.