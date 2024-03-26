Васильев о спортсменах, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Родина – это мать. А эти готовы ради коврижек отказаться от родной матери»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Васильев высказался о спортсменах, готовых поехать на ОИ под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает россиян, прошедших квалификацию, к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. 

«Родина – это твоя мать. А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери – вот так вижу тех, кто поедет на Олимпиаду.

Мне не на кого смотреть на Играх, поскольку там нет наших спортсменов. Нынешний уровень проведения Олимпийских игр похож на пародию настоящего бескомпромиссного спорта.

Томас Бах разделил спортсменов и нации на правильных и неправильных, на здоровых и больных. Так что ни в коем случае не буду следить за Играми в Париже», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.  

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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43 комментария
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Как же надоели эти пропагандоны, которые приравнивают понятие Родины и государства.
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Удивительно на что готовы пойти люди ради бюджетных денег

P.S. Это я про Васильева
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В далёких 80-х в рядах СА в Хабаровском крае в глухом таежном посёлке , в отдельной роте я слышал такой стишок :
Старшина мне мать родная,
Командир отец родной,
Нахрен мне семья такая,
Лучше буду сиротой!
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От такой "матери", которая за право выбора готова в предатели записать или посадить или убить - надо бежать со всех ног.
+22
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Ответ Howard Norfolk
Как же надоели эти пропагандоны, которые приравнивают понятие Родины и государства.
Коврижки-это про депутатов думы,которые на спортсе пиарятся, а также про наших спортивных функционеров, которые пытаются угадать мнение руководства.
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Они, как раз, не готовы променять свои мечты на коврижки в виде подачек из бюджета на всегалактических внутрироссийских играх.
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А чего ж он зимой в 2022 году молчал? Тоже ведь нейтральный флаг был.
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Интересно, что за коврижки такие будут им раздавать на олимпиаде
Неужели по машине дадут
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Как противно читать этих всех бывших ;((( вас туда и не зовут. А спортсмены сами пусть решают.
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Мать - это мать
Родина - это Родина
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Так! Давление на нейтралов продолжается и потихоньку набирает обороты. Судя по всему, продолжение следует. Кто следующие?
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так откажись от своих медалей и призовых за всю карьеру , отдай на благотворительность, бедным детям твоей матери нужна помощь
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все правильно сказал, нечего там унижаться, лучше ковришки от ВВП получить
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Ответ tRIFF
Удивительно на что готовы пойти люди ради бюджетных денег P.S. Это я про Васильева
Есть подозрение, что этот бесплатно. Просто там уже такой свист...
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Каждый день стереотипный бред.
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Так а что вы, Димочка, хотите. Сначала Шипулены готовы отказаться от матери ради теплого места в Госдуме, а тут они откажутся? Там можно отказываться, тут нельзя?
+2
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Если тебя не родит мать, то и Родины у тебя не будет. Но у Васильева родина появилась раньше, чем он появился на свет.
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Как то странно значит на ОИ хотите едти хотите нет.А на войну значит по призыву.Если откажешся пойдешь под суд.
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Все эти васильвы, винеры и тд канут в лету, из забудут и отовсюду сотрут. А у спортсменов это может быть единственный в жизни шанс - участвовать и подняться на Олимпийский пьедестал. Поэтому надо ехать и никого не слушать.
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Возраст не щадит. Хотя, если был дураком, то с возрастом станешь старым дураком
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Купи очки и мозги! Ты не только не видишь, ты не соображаешь! Выступайте ребята,, за народ, за семьи свои, все знают откуда вы и за кого! Не обращайте внимания на глупцов, завистников и приспособленцев!
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Ответ Angelgirl
Они наши, это вы не наши!
Я не спорю) Мне нет дела до спортсменов из страны AIN. Это ваши спортсмены (аиновские) - и очевидно, что они не наши, а ваши - о чём спор-то?)
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Ответ Александр Иванов
Божечки, да пусть едут. Хотят выступать за AIN - пусть выступают. У нас свободная страна. Главное, никаких "все знают, что эти люди в серой робе и с клеймом AIN - наши, и мы ими гордимся". Нет, это не наши - это спортсмены из загадочной страны AIN. Раз уж они готовились всю жизнь выступать за AIN - пусть выступают. Россия-то тут причём?
Они наши, это вы не наши!
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Ответ Mukunku 64
В далёких 80-х в рядах СА в Хабаровском крае в глухом таежном посёлке , в отдельной роте я слышал такой стишок : Старшина мне мать родная, Командир отец родной, Нахрен мне семья такая, Лучше буду сиротой!
Не на 51км. в сторону К-на Амуре?
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Ответ Ебздрогыч
Возраст не щадит. Хотя, если был дураком, то с возрастом станешь старым дураком
Он не дурак - он флюгер , ему , что развитой социализм Брежнева Черненко , перестройка Меченого , Эльцин,
Ранний преемник алкаша- Бори , большие 7- ки , 20- ки ..и плавное вставание с колен перешедшее в патриотический угар..
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: "колебался вместе с линией."
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Комментарий удален пользователем
Ответ tRIFF
Удивительно на что готовы пойти люди ради бюджетных денег P.S. Это я про Васильева
Так он и так спортчиновник.
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Удивительное рядом….
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"А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери – вот так вижу" --- Галлюцинации? Что пьёт?
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Видимо для Васильева родина это ж.па президента.(с)
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