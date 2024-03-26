Васильев о спортсменах, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Родина – это мать. А эти готовы ради коврижек отказаться от родной матери»

Васильев высказался о спортсменах, готовых поехать на ОИ под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет ( ) допускает россиян, прошедших квалификацию, к Олимпийским играм в в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Родина – это твоя мать. А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери – вот так вижу тех, кто поедет на Олимпиаду.

Мне не на кого смотреть на Играх, поскольку там нет наших спортсменов. Нынешний уровень проведения Олимпийских игр похож на пародию настоящего бескомпромиссного спорта.

Томас Бах разделил спортсменов и нации на правильных и неправильных, на здоровых и больных. Так что ни в коем случае не буду следить за Играми в Париже», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону .

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024