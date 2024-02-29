Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена на завтра из-за непогоды

Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена из-за непогоды.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на организаторов соревнований. Планировалось, что сегодня на старт выйдут женщины.

Таким образом, обе гонки (женская и мужская) пройдут завтра, 1 марта.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Эльвира Оберг – 17-й, Жанмонно – 25-й, Брезаз-Буше – 29-й, Симон – 32-й