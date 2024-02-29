Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена на завтра из-за непогоды

Теги Кубок мира по биатлону Холменколлен Биатлон

Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена из-за непогоды.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на организаторов соревнований. Планировалось, что сегодня на старт выйдут женщины.

Таким образом, обе гонки (женская и мужская) пройдут завтра, 1 марта.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Эльвира Оберг – 17-й, Жанмонно – 25-й, Брезаз-Буше – 29-й, Симон – 32-й

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10 комментариев
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В Холменколене каждый год или отменяют, или переносят гонки из-за тумана, но все почему то упорно гонят на Оберхоф. Когда в последний раз в Оберхофе переносили или отменяли гонки?
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"Погода утром тоже очень плохая, так что, возможно, утром ничего не будет. Сегодня все было, пожалуй, нормально. И что произойдет, если мы не сможем пойти утром? Тогда отменяются два конкурса, так что я не знаю ", - говорит Зигфрид Мазе.

– Вы в чем-то не согласны?

– Я не спорю, но если мы посмотрим прогноз погоды на завтра, то он будет таким же. Может быть, не будет никакой нормальной погоды для женщин и мужчин. Я не знаю. Трудно сказать", - заключает он.
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Ответ Больное животное
В Холменколене каждый год или отменяют, или переносят гонки из-за тумана, но все почему то упорно гонят на Оберхоф. Когда в последний раз в Оберхофе переносили или отменяли гонки?
Когда в последний раз в Оберхофе была нормальная погода в начале января?)
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Ответ Rygeek
Когда в последний раз в Оберхофе была нормальная погода в начале января?)
в этом году
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Жаль😔. Главное чтобы завтра все состоялось.👌.
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Ответ Rygeek
Когда в последний раз в Оберхофе была нормальная погода в начале января?)
Часто бывает там снег. А даже если тепло, то условия позволяют проводить гонки.
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Ничего удивительного,это Холменколлен!
Подождём
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Ответ ip67pol
Если не умеете проводить соревнования зачем беретесь тогда
Причём тут умение проводить соревнование, когда речь о тумане?
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