«Слишком быстр для биатлона. Иди отсюда!» Фийон-Майе выложил мем о словах шведского лыжника Поромаа

Теги сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Вильям Поромаа Биатлон

Кентен Фийон-Майе выложил мем в ответ на слова шведского лыжника о биатлоне.

Ранее швед Вильям Поромаа назвал биатлонистов «неудавшимися лыжниками», а сам вид спорта – излишне популярным.

После этого Фийон-Майе опубликовал в сторис мем, где изображены шведские биатлонисты Мартин Понсилуома и Себастьян Самэульссон, которые выводят Поромаа за руки и говорят: «Слишком быстр для биатлона», «Иди отсюда!»

Сам Поромаа в вымышленной сцене отвечает: «Клянусь, я быстрее Йоханнеса Бо».

2 комментария
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Там должна была быть Стина Нильсен для полноты картинки.
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Ответ Yan D
Там должна была быть Стина Нильсен для полноты картинки.
Так Нильсен всю свою скорость растеряла еще будучи лыжницей.
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