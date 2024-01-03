«Слишком быстр для биатлона. Иди отсюда!» Фийон-Майе выложил мем о словах шведского лыжника Поромаа

Кентен Фийон-Майе выложил мем в ответ на слова шведского лыжника о биатлоне.

Ранее швед Вильям Поромаа назвал биатлонистов «неудавшимися лыжниками», а сам вид спорта – излишне популярным.

После этого Фийон-Майе опубликовал в сторис мем, где изображены шведские биатлонисты Мартин Понсилуома и Себастьян Самэульссон, которые выводят Поромаа за руки и говорят: «Слишком быстр для биатлона», «Иди отсюда!»

Сам Поромаа в вымышленной сцене отвечает: «Клянусь, я быстрее Йоханнеса Бо».