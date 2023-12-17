Виролайнен о том, почему вернулась в биатлон: «Не объявляла, что ухожу из спорта совсем. Я ни разу не была на Олимпиаде и не чувствовала, что это»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Биатлон

Дарья Виролайнен заявила, что вернулась в спорт ради Олимпийских игр.

С этого сезона Виролайнен выступает за сборную Финляндии на Кубке мира. Ранее она представляла Россию.

– Пока уверенно себя не чувствую на Кубке мира. Наверное, в связи с кондициями. Или, может быть, из-за того, что долго здесь не была.

На самом деле я задумывалась над этим вопросом – это мне родное или чужое? Наверное, больше родное. Даже то, что меня не было 5 лет – много очень людей поменялось, осталось не так много спортсменок, которых я знаю, много очень молодежи.

Но пока надо повариться в этой каше и привыкнуть, чтобы почувствовать уверенность.

– Довольна своим последним выступлением в спринте?

– Нет, конечно. Если ты не в десятке, то как ты можешь быть довольна результатом? В этой команде (сборной Финляндии) рады любому результату – какой бы он ни был.

Постоянно на позитиве. Я не довольна только стрельбой. Ходом – на что готова, то и есть, выше головы не прыгнешь.

– Как тебе стадион в Ленцерхайде?

– Стадион реально хороший, трасса рабочая – работать надо везде, она тяжелая, тем более находится на такой высоте.

Хорошо, что до этого мы были в Хохфильцене, там тоже есть небольшая высота – в пределах тысячи метров. А здесь практически полторы тысячи метров на стадионе.

– А у тебя была подготовка на высоте в этом году?

– Немного была. Осенью я ездила в Обертиллиах, а потом – в Рамзау. Каждая высота – хитрая штука, не знаешь, когда тебя накроет. Нужно с осторожностью начинать гонку, чтобы дойти до финиша.

– Как ты вообще решилась на этот камбэк? Что стало мотивом?

– Во-первых, я же нигде не объявляла, что ухожу из спорта совсем. У меня были мысли вернуться обратно. Во-вторых, я за свою карьеру ни разу не была на Олимпийских играх и ни разу не чувствовала, что это, – сказала биатлонистка в интервью Okko.

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1 комментарий
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Наша Даша, наша!!! Болеем за неё и желаем успехов и, конечно, исполнения мечты - поучаствовать в Олимпиаде!
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