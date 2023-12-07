Дмитрий Васильев: «Желаю Виролайнен вспомнить свою скорость, скорострельность и точность и стать одной из сильнейших биатлонисток в мире»

Дмитрий Васильев пожелал Виролайнен стать одной из сильнейших биатлонисток мира.

вошла в состав сборной Финляндии на этапы Кубка мира в Хохфильцене и Ленцерхайде.

«Конечно, я рад за Дашу. Она очень хорошая как человек. И как биатлонистка тоже показывала хорошие результаты. Возможно, длительный промежуток времени, когда она отсутствовала в профессиональном биатлоне, не пойдет ей на пользу. Но я искренне желаю ей, чтобы она вошла в этот ритм, вспомнила свою скорость, скорострельность и точность и стала одной из сильнейших биатлонисток в мире.

Конечно, это непросто. И возраст берет свое, и длительное отсутствие в биатлонном топе. Но, возможно, в ближайшее время ей удастся сократить это отставание и порадовать нас.

А то, что она выступает за Финляндию... У нее муж этнический финн. Ей пришлось как настоящей жене следовать за своим мужем, поэтому поехала жить в Финляндию.

Наши люди все равно остаются на международной арене. Мир без России в принципе не может, особенно в спорте. Без России просто скучно. Им даже не на ком свою злобу срывать. Раньше у них во все были виноваты русские, а теперь кто? У них теперь в лыжах чемпионат Норвегии, сейчас и в биатлоне будет. Но главное, что наши люди там остаются. Все же знают, что Виролайнен – наша», – сказал двукратный олимпийский чемпион.