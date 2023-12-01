Тарьей Бо о стрельбе Йоханнеса Бо в эстафете: «Ему нравится быть в центре внимания и немного хвастаться»

Тарьей Бо высказался о стрельбе своего брата Йоханнеса Бо в эстафете.

Сборная Норвегии победила на этапе Кубка мира в Эстерсунде, прошел свой этап с чистой и быстрой стрельбой.

«Ему нравится быть в центре внимания и немного хвастаться. Мне кажется, это что-то в стиле «посмотрите на меня – вот я, лучший биатлонист мира. Просто наблюдайте за мной».

Кажется, такая стрельба именно об этом. Но все равно приятно быть свидетелем этого», – сказал Бо-старший.