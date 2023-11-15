Артем Истомин: «Латыпову понадобилось порядка двух лет, чтобы отработать технику одношажного хода. Сейчас многие снимают его ход на видео и пытаются сделать так же»

Тренер Артем Истомин рассказал о работе Эдуарда Латыпова над техникой лыжного хода.

– Можно какой-нибудь пример, когда изменения в технике дали значительную прибавку в результате?

– Если далеко не заглядывать, а взять прошлый год, я бы назвал Лизу Каплину. Она поменяла технику одношажного хода. Визуально это не бросается в глаза, но, когда начинаешь анализировать эффективность отталкивания, становится очевидно, что Лиза с небольшим вроде бы приложением сил имеет, наверное, самый большой прокат в команде. Хотя, по сути, мы просто немножко изменили работу ног. Спортсменка стала отталкиваться чуть-чуть в другой проекции, и сразу выросла амплитуда.

– Сколько времени уходит на то, чтобы довести новый технический навык до автоматического состояния?

– Очень по-разному. Эдуарду Латыпову понадобилось порядка двух лет, чтобы отработать технику одношажного хода. Сейчас, знаю, многие снимают его ход на видео и пытаются сделать так же.

Эдуард добивался нужного результата через большое количество повторений, через большой, просто огромный объем работы, а есть такие спортсмены, как Матвей Елисеев, которому нужно было просто создать в голове правильный образ. Он и сам всегда говорил: не надо объяснять, что я делаю не так, дай мне образ, и я все пойму сам, – сказал Истомин.