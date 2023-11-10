Жюстин Брезаз-Буше: «Думаю, моя карьера близится к концу. Осталось 3-4 года, но точно не больше»

Теги сборная Франции жен Олимпиада-2026 Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше заявила о скором завершении карьеры.

Брезаз-Буше – олимпийская чемпионка 2022 года и четырехкратный призер чемпионатов мира. Прошлый сезон она пропускала из-за беременности.

«Мысли о возвращении воодушевляют меня, хотя всегда есть некоторое беспокойство, конечно же.

Есть ли планы после 2026 года? О нет! Думаю, моя карьера близится к концу. Прогноз таков, что у меня осталось, может быть, три или четыре года, но точно не больше», – сказала 27-летняя спортсменка.

В 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры.

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