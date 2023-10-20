Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Анфисы Резцовой

ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября в возрасте 58 лет.

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам спортсменки, а также всему спортивному сообществу России», – говорится в сообщении ОКР.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х