Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Анфисы Резцовой

Теги ОКР Анфиса Резцова Биатлон

ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября в возрасте 58 лет.

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам спортсменки, а также всему спортивному сообществу России», – говорится в сообщении ОКР.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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