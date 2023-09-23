Антон Смольский: «Как только Алимбекова будет готова, сразу же приступит к тренировкам. Надеемся, выступит на чемпионате России в марте»

Динара Алимбекова-Смольская может выступить на чемпионате России в марте.

Муж белорусской биатлонистки рассказал, когда она планирует вернуться к соревнованиям после родов.

«Пока никаких ограничений по возврату у нее нет. Как только она будет готова, сразу же приступит к тренировкам и по своей физической готовности примет участие в соревнованиях.

Надеемся, это будет чемпионат России в марте. Раньше пока не планируем, потому что набрать физическую форму за два месяца сложно», – сказал Смольский.