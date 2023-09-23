Антон Смольский: «Как только Алимбекова будет готова, сразу же приступит к тренировкам. Надеемся, выступит на чемпионате России в марте»

Теги сборная Беларуси жен Динара Алимбекова-Смольская Антон Смольский Биатлон

Динара Алимбекова-Смольская может выступить на чемпионате России в марте.

Муж белорусской биатлонистки Антон Смольский рассказал, когда она планирует вернуться к соревнованиям после родов. 

«Пока никаких ограничений по возврату у нее нет. Как только она будет готова, сразу же приступит к тренировкам и по своей физической готовности примет участие в соревнованиях.

Надеемся, это будет чемпионат России в марте. Раньше пока не планируем, потому что набрать физическую форму за два месяца сложно», – сказал Смольский.

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2 комментария

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Comeon!
Уверен, Динара даже в марте, после родов, задаст россиянкам.
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тоторо
а когда она родит? не рано ли в марте соревноваться уже?
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