Александр Касперович: «Логинов намерен дальше готовиться. Нужно немножко потерпеть, сейчас идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации»

Теги сборная России Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Александр Касперович ответил на вопрос о продолжении карьеры Александра Логинова.

Сегодня стало известно, что биатлонист больше не выступит в текущем сезоне.

– У Логинова есть определенные проблемы со здоровьем. Я не собираюсь рассказывать, какие именно, существует этика в таких вопросах. Как только его состояние позволит приступить к тренировкам – он приступит.

А сейчас, когда человек пропустил столько времени, о чем можно говорить? Сезон однозначно сложно продолжать. Надо выходить из этого состояния, приводить себя в порядок и начинать подготовку.

Саша намерен дальше готовиться, очень заряжен на это. Все зависит от его здоровья. Нужно немножко потерпеть, сейчас идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации.

– Заканчивать он не собирается?

– Нет, нет! – сказал тренер.

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4 комментария

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Лизавета Анна -Мария
"Никчемная информация" несётся отовсюду, к сожалению, а свою т.н. " осведомленность" спешит озвучить впереди планеты всей Губерниев((
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Марина Федоткина
Сашка ! Поправляйся ! Хочется видеть тебя на трассе .! ..
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Афанасия
24 февраля Башкиров говорит «Те проблемки, которые у него есть, уже решены. Самочувствие у него стабильное, и Александр приступил к тренировкам». Касперович спустя две недели говорит, что «Как только его состояние позволит приступить к тренировкам – он приступит». И резюмирует «идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации». Так вы сами эту информацию зачем-то даёте! Удивительные люди
+5
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Биатлонная зима
Здоровья Сане
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