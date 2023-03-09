Александр Касперович: «Логинов намерен дальше готовиться. Нужно немножко потерпеть, сейчас идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации»

ответил на вопрос о продолжении карьеры .

Сегодня стало известно, что биатлонист больше не выступит в текущем сезоне.

– У Логинова есть определенные проблемы со здоровьем. Я не собираюсь рассказывать, какие именно, существует этика в таких вопросах. Как только его состояние позволит приступить к тренировкам – он приступит.

А сейчас, когда человек пропустил столько времени, о чем можно говорить? Сезон однозначно сложно продолжать. Надо выходить из этого состояния, приводить себя в порядок и начинать подготовку.

Саша намерен дальше готовиться, очень заряжен на это. Все зависит от его здоровья. Нужно немножко потерпеть, сейчас идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации.

– Заканчивать он не собирается?

– Нет, нет! – сказал тренер.