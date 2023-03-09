Александр Касперович: «Логинов намерен дальше готовиться. Нужно немножко потерпеть, сейчас идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации»
Александр Касперович ответил на вопрос о продолжении карьеры Александра Логинова.
Сегодня стало известно, что биатлонист больше не выступит в текущем сезоне.
– У Логинова есть определенные проблемы со здоровьем. Я не собираюсь рассказывать, какие именно, существует этика в таких вопросах. Как только его состояние позволит приступить к тренировкам – он приступит.
А сейчас, когда человек пропустил столько времени, о чем можно говорить? Сезон однозначно сложно продолжать. Надо выходить из этого состояния, приводить себя в порядок и начинать подготовку.
Саша намерен дальше готовиться, очень заряжен на это. Все зависит от его здоровья. Нужно немножко потерпеть, сейчас идет слишком много каких‑то догадок, никчемной информации.
– Заканчивать он не собирается?
– Нет, нет! – сказал тренер.
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