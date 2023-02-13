Александр Касперович: «Слишком много непонятных интриг вокруг Логинова. Все будет нормально, дайте человеку спокойно восстановиться»

Тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Касперович рассказал о состоянии здоровья чемпиона мира Александра Логинова.

Ранее сообщалось, что биатлонист испытывает проблемы с артериальным давлением и проходит обследования.

«Все нормально, Логинов восстанавливается. Он очень заряжен на старты, но нужно время, не надо бежать впереди паровоза.

Мы слишком много создаем непонятных интриг вокруг Александра. Он делает свое дело! Сделал на Олимпиаде, сделал на чемпионате мира, на чемпионате Европы...

Не спешите, все будет нормально. Дайте человеку спокойно восстановиться», – сказал Касперович.

Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов