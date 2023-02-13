Александр Касперович: «Слишком много непонятных интриг вокруг Логинова. Все будет нормально, дайте человеку спокойно восстановиться»

Теги сборная России Александр Касперович Кубок России Александр Логинов Биатлон

Тренер сборной Санкт-Петербурга Александр Касперович рассказал о состоянии здоровья чемпиона мира Александра Логинова. 

Ранее сообщалось, что биатлонист испытывает проблемы с артериальным давлением и проходит обследования.

«Все нормально, Логинов восстанавливается. Он очень заряжен на старты, но нужно время, не надо бежать впереди паровоза.

Мы слишком много создаем непонятных интриг вокруг Александра. Он делает свое дело! Сделал на Олимпиаде, сделал на чемпионате мира, на чемпионате Европы...

Не спешите, все будет нормально. Дайте человеку спокойно восстановиться», – сказал Касперович. 

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4 комментария

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ОлЬчИк
Здоровья Саше. Очень хочется увидеть его уже скорее в гонках.
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Альпака
Вокруг Логинова всегда много интриг, еще с юниоров)
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volga_olga
Ну то есть выступать он будет непонятно когда. Единственное, что поняла из слов Касперовича)
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Биатлонная зима
А никто и не нагнетает , болельщики хотят видеть Саню на гонках вот и все.
Здоровья Сане
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-3
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