Сливко о сборе в Тюмени: «Отличное настроение, занимаюсь с удовольствием. За последние сезоны привыкла работать без команды»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как готовится к сезону в Тюмени.

Спортсменка в одиночку тренируется в центре «Жемчужина Сибири».

– Не тяжело вот так без команды, без спарринг-партнеров наматывать километры? Ведь наверняка иногда приходиться заставлять себя выходить на тренировки.

– Абсолютно не тяжело, у меня отличное настроение, занимаюсь с удовольствием, так что заставлять себя не надо. И не забывайте, что я за последние сезоны привыкла работать без команды.

– Сбор проводите по планам Андрея Падина?

– Конечно, здесь ничего не изменилось. По мере необходимости созваниваемся с Андреем Викторовичем, вносим какие-то коррективы.

– Сколько времени сейчас длятся Ваши тренировки?

– Минимум 2 часа утром и 2 часа вечером. Это что касается функциональной подготовки плюс имитация стрельбы.

– А функционалку как закладываете – в основном на лыжероллерах?

– Не только, есть и кроссы, и тренажерный зал. Все, как обычно.

– Вы без команды, для вас одной тоже созданы хорошие условия в «Жемчужине Сибири»?

– Я же дома сбор провожу, и здесь на родном стадионе все просто великолепно, занимаюсь, когда мне удобно, все необходимое оборудование имеется.

– В Тюмени до сегодняшнего дня стояла сумасшедшая жара, доходившая до 40 градусов. Как ее перенесли?

– Выходила утром пораньше на тренировку – в 7.30 – 8 утра. А второе занятие, наоборот, сдвигала на поздний вечер, так что приспособилась, – приводит слова Сливко телеграм-канал «Арена Урала».

«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона