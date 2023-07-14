Сливко о сборе в Тюмени: «Отличное настроение, занимаюсь с удовольствием. За последние сезоны привыкла работать без команды»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как готовится к сезону в Тюмени.

Спортсменка в одиночку тренируется в центре «Жемчужина Сибири». 

– Не тяжело вот так без команды, без спарринг-партнеров наматывать километры? Ведь наверняка иногда приходиться заставлять себя выходить на тренировки.

– Абсолютно не тяжело, у меня отличное настроение, занимаюсь с удовольствием, так что заставлять себя не надо. И не забывайте, что я за последние сезоны привыкла работать без команды.

– Сбор проводите по планам Андрея Падина?

– Конечно, здесь ничего не изменилось. По мере необходимости созваниваемся с Андреем Викторовичем, вносим какие-то коррективы.

– Сколько времени сейчас длятся Ваши тренировки?

– Минимум 2 часа утром и 2 часа вечером. Это что касается функциональной подготовки плюс имитация стрельбы.

– А функционалку как закладываете – в основном на лыжероллерах?

– Не только, есть и кроссы, и тренажерный зал. Все, как обычно.

– Вы без команды, для вас одной тоже созданы хорошие условия в «Жемчужине Сибири»?

– Я же дома сбор провожу, и здесь на родном стадионе все просто великолепно, занимаюсь, когда мне удобно, все необходимое оборудование имеется.

– В Тюмени до сегодняшнего дня стояла сумасшедшая жара, доходившая до 40 градусов. Как ее перенесли?

– Выходила утром пораньше на тренировку – в 7.30 – 8 утра. А второе занятие, наоборот, сдвигала на поздний вечер, так что приспособилась, – приводит слова Сливко телеграм-канал «Арена Урала». 

«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Когда она уже закончит обманывать людей, говоря, что она хорошая биатлонистка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий