Жюстин Брезаз-Буше: «Я кормлю грудью, и это отнимает много времени днем и ночью. Но я провожу одну-две тренировки каждый день»

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше поделилась впечатлениями от материнства.

В феврале олимпийская чемпионка в масс-старте родила дочку.

«На самом деле я никогда не переставала тренироваться. Я выстраивала подготовку иначе, с учетом беременности. Я хотела сделать так, чтобы возвращаться было легче. Именно ленивая сторона заставляла меня тренироваться, чтобы потом было легче, и все получилось.

Я каталась на лыжах в феврале, много ходила, а теперь бегаю и занимаюсь стандартной подготовкой. Все прошло действительно хорошо. Еще я много стреляла. Это доставляет мне удовольствие, и в это время стрелять мне стало легче. Мне захотелось поймать это ощущение, сохранить его летом и в новом сезоне.

Я бы ничего не меняла. Я обожаю дочку. Днем я все время занята, распорядок поменялся. Иногда бывает тяжело успевать все, что я хочу сделать за день: заботиться о дочери, тренироваться, выделять время на себя. Но моя любовь к ней не знает границ, и это позволяет мне относиться к проблемам с юмором.

В последние четыре месяца было много незабываемых дней. Она так быстро растет. Мой распорядок дня изменился. Все, что я делаю сейчас, отошло на второй план: она – главное, что занимает каждый день моей новой материнской жизни. Это классное ощущение. Она все время улыбается, и я улыбаюсь тоже; такой чудесный ребенок. Ком научила меня многим простым вещам, которые я использую каждый день.

Я кормлю грудью, и это отнимает много времени днем и ночью. Но я провожу одну-две тренировки каждый день. Зависит от обстоятельств, я правда хочу не торопиться и как следует адаптироваться. Я больше, чем раньше, слушаю свое тело. Муж меня очень поддерживает; он разгружает меня, особенно с учетом тренировок.

Я сосредоточена на себе и на том, чего хочу добиться в карьере. Я хочу сосредоточиться на карьере и на дочери; отдать все, что у меня есть, для того, что мне важно. Относиться серьезно, но получать удовольствие», – сказала .