Васильев о чешских властях, запретивших россиянам выступать в стране: «Ущербные и несчастные люди. Им можно ставить диагноз умалишенных»

Теги Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о запрете российским спортсменам выступать в Чехии.

«Им можно ставить диагноз умалишенных. Они сейчас в своей злобе даже не понимают, как еще побольнее нас укусить, навредить нам. Но это же все бесполезно, все равно придет тот момент, когда они захотят с нами дружить снова. И как они будут отвечать за те действия, которые сейчас осуществляют?

Это ничего общего с гуманитарной повесткой не имеет, поэтому жалко их – это ущербные и несчастные люди. Они просто оторваны от реальности, не понимают, что происходит в спорте.

За это все нужно «благодарить» Томаса Баха, который полтора года назад призвал все международные федерации к тому, чтобы отстраняли российских спортсменов от международной деятельности. Это плоды его действий. Разрушить все очень легко и просто, громко стукнуть дверью. А дальше как налаживать обратно?

Господин Томас Бах войдет в историю как уничтожитель олимпийского движения, которого через 5-10 лет уже может и не быть. Его последователи слепо копируют безумие, которое было объявлено.

Нам абсолютно не нужно обращать на это внимание. Даже если завтра скажут, что все санкции сняты, все равно не надо ехать. Надо переждать эту ситуацию. Они должны дать своим действиям оценку и понимать, какой вред они нанесли спортивному движению. Сначала должна быть оценка, а потом уже нам принимать решение, участвовать или нет.

Это продлится еще немало времени. Нам просто нужно создавать свой формат – масштабный и основательный. Нам не нужно ждать у моря погоды. Это мы должны давать разрешение кого пустить, а кого нет. А для этого нужно создавать свою структуру», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Чехия запретила спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях на территории страны

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48 комментариев

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Oleg
Кто вообще внушил россиянам что Россия великая и с ней хотят дружить?
В чем величие?
Нет его, одна иллюзия.
Касаемо основных скреп - газ, нефть, металлы, то они принадлежат узкому кругу лиц, а то россияне этим очень гордятся, своими ресурсами, только кроме ресурсов нет НИЧЕГО.
+63
-9
+54
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Manas Zhumadilov
россиян настолько не волнует, что скажут на западе , что они верещат по каждому поводу )))))
так бесит что нельзя ездить в Европу с командировками ?))))
+48
-4
+44
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Maxim 1989
Санкции на нас не влияют и поэтому я требую их немедленно отменить))))
+26
-1
+25
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fewral
А чё, к нам кто-то рвется? Это только он со степановой думают, что норги и чехи спят и видят, как бы к нам приехать на урюпинскую снежинку.
+23
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+22
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свободу попугаю
ну возьмите его уже в депутаты
+18
-4
+14
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Oleg
Ответ простокрокодил
Олег, а можешь коротенько обрисовать, кому в современном мире что-либо принадлежит? Кроме узкого круга лиц. А, Олег?
Но другие вкладывают деньги от ресурсов в развитие своих стран.
В РФ вкладывают в свои счета и недвижимость, которая как раз в нескрепных странах НАТО.
Уже стыдно за отсталость России.
+14
-2
+12
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krokodilych
Одного не могу понять: если мы такие хорошие, то почему никто с нами дружить не хочет?
+13
-1
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Fonbaron
Ну вот и нечего тогда Васильеву туда ехать. Живи и работай в наших краях.
+6
0
+6
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mold-cel
...сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. и заплакал
+7
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brig_Mercury
В его речи заменить Чехию на другую страну, а Баха на имя другого руководителя и можно смело открывать дело по дискредитации вооружённых сил...
+5
0
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Рус Киссенжер
Ответ Oleg
Кто вообще внушил россиянам что Россия великая и с ней хотят дружить? В чем величие? Нет его, одна иллюзия. Касаемо основных скреп - газ, нефть, металлы, то они принадлежат узкому кругу лиц, а то россияне этим очень гордятся, своими ресурсами, только кроме ресурсов нет НИЧЕГО.
кто внушил? всякие соловйобы, симоняны,скарабеевы.
+5
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JL JL
Прочитав от василька лишь только заголовок, можно от смеха даже чего-то там уродить. Во всяком случае запросто пустить газы. З-4 раза подряд. Громко.
+4
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Куприн
"Разрушить все очень легко и просто, громко стукнуть дверью. А дальше как налаживать обратно?" - очень правильные слова. Глядишь, еще одно умственное усилие, и они додумаются эти претензии высказывать правильному адресату.
+4
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sava k
Даже за 30 лет допинг не выветрился, что же зто было?
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Пётр Смирнов
Ответ Идеальный шторм
Покажите мне россиянина (да и вообще здорового человека), который гордится своими ресурсами 🤦‍♀️ Как этим можно гордиться, что за бред. Гордятся предками, историей, культурой. А гордиться запасами угля - это из серии психоза «наше культурное наследие - способ варки капусты в супе»
ресурсами гордятся пенсионеры, которым внушили, что чем больше твоя территория или количество нефти, тем ты сильнее и рукопожатнее остальных
+3
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Рус Киссенжер
Ответ VagaLdav
кто внушил что Европа весь мир? Латинская Америка, Африка или Азия от России нос воротят?
воротят.
+3
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Бибис
Ответ Oleg
Кто вообще внушил россиянам что Россия великая и с ней хотят дружить? В чем величие? Нет его, одна иллюзия. Касаемо основных скреп - газ, нефть, металлы, то они принадлежат узкому кругу лиц, а то россияне этим очень гордятся, своими ресурсами, только кроме ресурсов нет НИЧЕГО.
Прям, мои мысли изложили.)
+9
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Павел Мельников
Ответ Идеальный шторм
Покажите мне россиянина (да и вообще здорового человека), который гордится своими ресурсами 🤦‍♀️ Как этим можно гордиться, что за бред. Гордятся предками, историей, культурой. А гордиться запасами угля - это из серии психоза «наше культурное наследие - способ варки капусты в супе»
Показываем:

Жители России, опрошенные в июле 2015 г. исследовательским центром «Ромир», отвечая на вопрос «Чем, какими последними достижениями [они] могут гордиться?», чаще всего называли президента, народ и природные ресурсы. Только 6% респондентов не нашли поводов для гордости в России
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Олег Усов
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Ответ Григорий Уорлок
Осталось в уровне жизни, возможно. Однако по некоторым параметрам, например, цифровизации, некоторым отраслям РФ опережает многие развитые страны всея мира (ой Европы, это там думают, что США и Европа весь мир, остальные так...) Гугл в помощь. А коррупция всегда и везде была, в США полно мутных схем по крупному.
в гондурасе минималка больше, чем в россии-)))
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Safari
Васильев! А также Матыцин, Поздняков, Журова, Степанова, Валуев и иже с вами, уважаемые вы наши! Что мы не так делаем, начиная с 24.02.2022года,что нас пинками погнали с мирового спорта, отвернулся уважающий себя мировое сообщество, к нам не хотят ехать и нас видеть у себя не хотят?! И ещё вопрос, у кого больше злости! Может у вас, господа от спорта и властьимущие, от "всё идёт по плану" в этой пресловутой СВО...
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Идеальный шторм
Ответ AERN
Согласен, мы пропадаем без пепси и макдаков.
В Москве полно Пепси
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Игорь Романов
А что них взять? Всю вторую мировую вкалывали на гитлера, обеспечивали ВПК фрицов
кто до 22 июня 41 года на немцев вкалывал?
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Ковид 07.10.52
А я чехов понимаю...они еще помнят 68-ой..., а теперь боятся повторения....но этому типу не понять...он же из одного городка и кормится с руки земляков...
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Бибис
Ответ VagaLdav
кто внушил что Европа весь мир? Латинская Америка, Африка или Азия от России нос воротят?
Европа "не говорит" ничего, тем более, что она - весь мир. Наоборот - весь мир обращается к России с одной единственной просьбой.
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Batt Monner
Ответ Manas Zhumadilov
россиян настолько не волнует, что скажут на западе , что они верещат по каждому поводу ))))) так бесит что нельзя ездить в Европу с командировками ?))))
Показывает незрелость и отсутствие самодостаточности этих россиян
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