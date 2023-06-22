«Если нас обыграет биатлонист, я прибавлю еще неделю к нашему расписанию». Норвежские лыжники и биатлонисты провели совместный забег на 3000 м

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Норвежские биатлонисты и лыжники провели совместный забег на дистанции 3000 м.

Соревнование прошло на стадионе во Фредрикстаде. Биатлонистов представляли Ветле Шостад Кристиансен и Филип Андерсен, а лыжников – Симен Хегстад Крюгер, Дидрик Тенсет, Пол Гульберг, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге и Шюр Рете.

«Мы тренировались на этой легкоатлетической дорожке уже неделю, поэтому если сегодня нас обыграет биатлонист, я прибавлю еще неделю к нашему расписанию», – сказал тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум перед стартом.

В итоге победу на 3000 м одержал Тенсет с результатом 8 минут 23 секунды, за ним финишировал Амундсен, далее – Гульберг, Крюгер и Ниенге. Шестое место разделили Рете и Кристиансен, а Андерсен прибежал последним.

«Всегда важно побеждать биатлонистов, и жаль, что их было всего лишь двое», – отметил Крюгер.

Видео опубликовала Федерация лыжного спорта Норвегии.

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