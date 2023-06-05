Научный руководитель Майгурова о недействительных дипломах главы СБР: «Не знаю, почему они сейчас всплывают, их можно было давно сжечь»

Научный руководитель Виктора Майгурова высказался о недействительных дипломах главы СБР.

«Первый диплом из института физкультуры, который, как говорят, недействительный, и второй диплом, на базе первого, – я ему сразу сказал, эти дипломы можно выбросить.

Он к нам (в Тюменский государственный университет – Sports.ru) поступал по аттестату о среднем образовании, как все сдавал вступительные экзамены, кроме физической культуры, потому что он заслуженный мастер спорта.

Не знаю, почему эти дипломы сейчас всплывают, их можно было давно сжечь», – сказал Николай Ильиных в эфире «Матч ТВ».

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?