Фийон-Майе о неудачах прошлого сезона: «Никто не понимал, в чем же именно проблема, но сейчас я передохнул и чувствую себя отлично»

Кентен Фийон-Майе рассказал, что восстановился после неудачного сезона.

Недавно французские биатлонисты завершили первый тренировочный сбор в Верхних Альпах.

«Я и правда забывал об отдыхе (после победы в общем зачете Кубка мира и золотых олимпийских медалей), заболел и так и не сумел полностью восстановиться.

Весь прошлый сезон я не мог как следует показать себя ни на трассе, ни на стрельбище. Никто не понимал, в чем же именно проблема, но сейчас я передохнул и чувствую себя отлично», – сказал .

В прошедшем сезоне француз занял 8-е место в общем зачете Кубка мира.