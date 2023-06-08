Фийон-Майе о неудачах прошлого сезона: «Никто не понимал, в чем же именно проблема, но сейчас я передохнул и чувствую себя отлично»

Теги сборная Франции Кентен Фийон-Майе Биатлон

Кентен Фийон-Майе рассказал, что восстановился после неудачного сезона.

Недавно французские биатлонисты завершили первый тренировочный сбор в Верхних Альпах.

«Я и правда забывал об отдыхе (после победы в общем зачете Кубка мира и золотых олимпийских медалей), заболел и так и не сумел полностью восстановиться.

Весь прошлый сезон я не мог как следует показать себя ни на трассе, ни на стрельбище. Никто не понимал, в чем же именно проблема, но сейчас я передохнул и чувствую себя отлично», – сказал Фийон-Майе.

В прошедшем сезоне француз занял 8-е место в общем зачете Кубка мира.

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