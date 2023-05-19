Тихонов – Нуждову: «Когда у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Вы с мошенником Драчевым пытались управлять биатлоном и получили позор»
Александр Тихонов высказался в поддержку главы СБР Виктора Майгурова в ситуации с дипломом.
Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава СБР получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.
«Поддельный диплом, который куплен на рынке у каких-то прохвостов, не может быть подлинным, но у Майгурова диплом выдан Тюменским государственным университетом в 2017 году.
На эту тему уже много говорили, но СМИ даже не обратили внимания на то факт, что у него есть законно полученное высшее образование.
Такое впечатление, что нет спецоперации по защите Донбасса, ни экономических проблем в стране, что у нас все хорошо во всех отраслях – и только Майгуров один во всем виноват.
Как горазд русский народ поливать и полоскать друг друга. Один правдоруб и писатель из Казани замолк, как и поддерживаемый им бывший кандидат в президенты СБР, полковник Нуждов, зато активизировался другой «правдоруб» из Иркутска.
Нуждов, когда же у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Ты что, заработал эти деньги на заводе? Кому ты рассказываешь?
Вы же с мошенником Драчевым пытались управлять биатлоном и получили скандалы, склоки, отсутствие денег в федерации и позор. А Драчев после этого сказал, что лучше бы работал с Тихоновым.
Таким, как Нуждов, и подобной ему братве нужно подумать, какой я принял федерацию. Разворованной, разваленной, а в итоге со своим коллективом сделал ее лучшей национальной федерацией в биатлоне. Но против меня так же, как сейчас, подобные Нуждову развернули компанию в СМИ.
О работе Майгурова говорят результаты Олимпиады в Пекине, говорит высокий уровень организации Кубка России и Кубка Содружества в прошлом сезоне, но на это никто внимание не обращает, а вспоминают историю 20-летней давности.
Федерация под руководством Майгурова восстанавливается, соревнования зимой было любо-дорого смотреть, а вы хотите все это снова разрушить? Вы не только до конца уничтожаете спорт, но и не думаете об имидже России», – сказал Тихонов.
О, да... Вам Александр Иванович в этом нет соперников... Странно, что Майгурова ещё не топите)
относится к тем,кто по её мнению достоин этого .Так вот и она тоже не вызывает симпатий, и не расстроится от того, что её тоже может кто- то презирать.
Интересно, они хоть регионам помогают? Почему некоторые даже на соревнования не могут приехать? Не хватает финансов. Ну и какое это развитие?
Бывший президент СБР Александр Тихонов прокомментировал выдвижение Виктора Майгурова на должность президента организации.
«Все прекрасно знают, что такое Майгуров, – написал Тихонов на своем сайте. – Он погорел на посту министра спорта Югры с фальшивым дипломом и был спасен от серьезного уголовного дела, затем получал дипломы за развитие при Кущенко, когда СБР имел позорные результаты и более 20 положительных допинговых проб.
Именно при нем Россия утратила свой авторитет в IBU, а сам он не приносил никакой пользы, кроме того, что постоянно угождал Бессебергу. Естественно ни о каком его авторитете и репутации в международном биатлоне не может идти и речи.
Последние два года он был одним из немногих членов правления, кто получал зарплату из нищенского бюджета СБР за должность вице-президента по международным вопросам, ездил в командировки. Результат его деятельности всем известен – Россия ни на шаг не приблизилась к восстановлению в IBU.
Долг перед IBU растет, выяснилось, что до сих пор не оплачены гостиницы и транспорт, которыми сборная команда пользовалась после Нового года. Речь идет о серьезных суммах.
А где была его работа на чемпионате мира, когда полиция ворвалась в номер к Логинову и Гараничеву? Он молчал, засунув язык в задницу, вместо того, чтобы решать вопросы. И такого президента сейчас нам предлагают Бойцов и Нуждов!»
Пушкинского музея. В свое время уволили с ФМС за липовый диплом. И что? Назначили руководителем одного из крупнейших музеев страны. Сравнила Сталина с Микки-Маусом, заявила, что он сдох и что? Кто то привлек за оскорбление ветерана ВОВ? А Сталин, по любому ветеран.
А тут понты, за диплом руководителя общественной организации. Тишка прав!