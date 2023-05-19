Тихонов – Нуждову: «Когда у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Вы с мошенником Драчевым пытались управлять биатлоном и получили позор»

Теги Александр Тихонов сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Владимир Драчев Алексей Нуждов Биатлон

Александр Тихонов высказался в поддержку главы СБР Виктора Майгурова в ситуации с дипломом.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава СБР получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«Поддельный диплом, который куплен на рынке у каких-то прохвостов, не может быть подлинным, но у Майгурова диплом выдан Тюменским государственным университетом в 2017 году.

На эту тему уже много говорили, но СМИ даже не обратили внимания на то факт, что у него есть законно полученное высшее образование.

Такое впечатление, что нет спецоперации по защите Донбасса, ни экономических проблем в стране, что у нас все хорошо во всех отраслях – и только Майгуров один во всем виноват.

Как горазд русский народ поливать и полоскать друг друга. Один правдоруб и писатель из Казани замолк, как и поддерживаемый им бывший кандидат в президенты СБР, полковник Нуждов, зато активизировался другой «правдоруб» из Иркутска.

Нуждов, когда же у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Ты что, заработал эти деньги на заводе? Кому ты рассказываешь?

Вы же с мошенником Драчевым пытались управлять биатлоном и получили скандалы, склоки, отсутствие денег в федерации и позор. А Драчев после этого сказал, что лучше бы работал с Тихоновым.

Таким, как Нуждов, и подобной ему братве нужно подумать, какой я принял федерацию. Разворованной, разваленной, а в итоге со своим коллективом сделал ее лучшей национальной федерацией в биатлоне. Но против меня так же, как сейчас, подобные Нуждову развернули компанию в СМИ.

О работе Майгурова говорят результаты Олимпиады в Пекине, говорит высокий уровень организации Кубка России и Кубка Содружества в прошлом сезоне, но на это никто внимание не обращает, а вспоминают историю 20-летней давности.

Федерация под руководством Майгурова восстанавливается, соревнования зимой было любо-дорого смотреть, а вы хотите все это снова разрушить? Вы не только до конца уничтожаете спорт, но и не думаете об имидже России», – сказал Тихонов. 

16 комментариев

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Olga.t
"Как горазд русский народ полоскать и поливать друг друга ".

О, да... Вам Александр Иванович в этом нет соперников... Странно, что Майгурова ещё не топите)
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закрыт по беспределу
АИТ всë воюет...
+3
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Татьяна Бурова
Ответ evgeniy
У наших чиновников, фальшивые дипломы - повседневность. Вон, взять Лихачеву, руководителя Пушкинского музея. В свое время уволили с ФМС за липовый диплом. И что? Назначили руководителем одного из крупнейших музеев страны. Сравнила Сталина с Микки-Маусом, заявила, что он сдох и что? Кто то привлек за оскорбление ветерана ВОВ? А Сталин, по любому ветеран. А тут понты, за диплом руководителя общественной организации. Тишка прав!
Да , личность ещё та. Она презрительно
относится к тем,кто по её мнению достоин этого .Так вот и она тоже не вызывает симпатий, и не расстроится от того, что её тоже может кто- то презирать.
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Игорь Мельников
Какой же целеустремленный Витя Майгуров, чтоб оседлать кресло чиновника. Первый диплом не прокатил, разоблачили, что купленный, второе высшее на базе первого диплома, признано недействительным. Теперь третий всплыл диплом, надеюсь Майгуров там учился, сдавал сессии с первого курса, или же на базе второго высшего, которое оказалось недействительным. Если Майгуров дважды смошеничал, уже точно, то как ему можно доверять в финансовых делах на посту президента СБР, он же мошенник и карьерист по жизни.
+2
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Татьяна Бурова
Да все там хороши! Что Драчёв , Нуждов, Майгуров , кто там дальше?
Интересно, они хоть регионам помогают? Почему некоторые даже на соревнования не могут приехать? Не хватает финансов. Ну и какое это развитие?
+2
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Пенчекряк
Ответ Olga.t
"Как горазд русский народ полоскать и поливать друг друга ". О, да... Вам Александр Иванович в этом нет соперников... Странно, что Майгурова ещё не топите)
Так он его топил, в том числе и за поддельный диплом. А сейчас вдруг полюбил.

Бывший президент СБР Александр Тихонов прокомментировал выдвижение Виктора Майгурова на должность президента организации.

«Все прекрасно знают, что такое Майгуров, – написал Тихонов на своем сайте. – Он погорел на посту министра спорта Югры с фальшивым дипломом и был спасен от серьезного уголовного дела, затем получал дипломы за развитие при Кущенко, когда СБР имел позорные результаты и более 20 положительных допинговых проб.

Именно при нем Россия утратила свой авторитет в IBU, а сам он не приносил никакой пользы, кроме того, что постоянно угождал Бессебергу. Естественно ни о каком его авторитете и репутации в международном биатлоне не может идти и речи.

Последние два года он был одним из немногих членов правления, кто получал зарплату из нищенского бюджета СБР за должность вице-президента по международным вопросам, ездил в командировки. Результат его деятельности всем известен – Россия ни на шаг не приблизилась к восстановлению в IBU.

Долг перед IBU растет, выяснилось, что до сих пор не оплачены гостиницы и транспорт, которыми сборная команда пользовалась после Нового года. Речь идет о серьезных суммах.

А где была его работа на чемпионате мира, когда полиция ворвалась в номер к Логинову и Гараничеву? Он молчал, засунув язык в задницу, вместо того, чтобы решать вопросы. И такого президента сейчас нам предлагают Бойцов и Нуждов!»
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Регион-36
я бы сказал, что у 90% спортсменов левые дипломы, где ставили зачеты/сессии/экзамены автоматом, примерно как и звания в ЦСКА, или Динамо )
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Биатлонная зима
Сколько можно на старые грабли вставать
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Pakita
Ответ evgeniy
У наших чиновников, фальшивые дипломы - повседневность. Вон, взять Лихачеву, руководителя Пушкинского музея. В свое время уволили с ФМС за липовый диплом. И что? Назначили руководителем одного из крупнейших музеев страны. Сравнила Сталина с Микки-Маусом, заявила, что он сдох и что? Кто то привлек за оскорбление ветерана ВОВ? А Сталин, по любому ветеран. А тут понты, за диплом руководителя общественной организации. Тишка прав!
Сталин не является ветераном ВОВ, поскольку не был участником боевых действий
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evgeniy
У наших чиновников, фальшивые дипломы - повседневность. Вон, взять Лихачеву, руководителя
Пушкинского музея. В свое время уволили с ФМС за липовый диплом. И что? Назначили руководителем одного из крупнейших музеев страны. Сравнила Сталина с Микки-Маусом, заявила, что он сдох и что? Кто то привлек за оскорбление ветерана ВОВ? А Сталин, по любому ветеран.
А тут понты, за диплом руководителя общественной организации. Тишка прав!
+3
-3
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Pakita
Ответ evgeniy
Главнокомандующий не является участником войны? Голову включите.
Это факт, и моя голова здесь абсолютно не причем. Сталин не являлся непосредственным участником боевых действий и не имел статуса "ветеран ВОВ".
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Pakita
Ответ evgeniy
Изучай закон "О ветеранах" внимательно. Ветеран ВОВ, не обязательно участник боевых действий. У Сталина только государственных наград, за период ВОВ, полтора десятка, включая "Золотую Звезду".
А статуса "ветеран" -нет. Точка
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evgeniy
Ответ Pakita
А статуса "ветеран" -нет. Точка
Не смеши. Паяц.
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