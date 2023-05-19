Тихонов – Нуждову: «Когда у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Вы с мошенником Драчевым пытались управлять биатлоном и получили позор»

Александр Тихонов высказался в поддержку главы СБР Виктора Майгурова в ситуации с дипломом.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«Поддельный диплом, который куплен на рынке у каких-то прохвостов, не может быть подлинным, но у диплом выдан Тюменским государственным университетом в 2017 году.

На эту тему уже много говорили, но СМИ даже не обратили внимания на то факт, что у него есть законно полученное высшее образование.

Такое впечатление, что нет спецоперации по защите Донбасса, ни экономических проблем в стране, что у нас все хорошо во всех отраслях – и только Майгуров один во всем виноват.

Как горазд русский народ поливать и полоскать друг друга. Один правдоруб и писатель из Казани замолк, как и поддерживаемый им бывший кандидат в президенты СБР, полковник Нуждов, зато активизировался другой «правдоруб» из Иркутска.

Нуждов, когда же у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Ты что, заработал эти деньги на заводе? Кому ты рассказываешь?

Вы же с мошенником пытались управлять биатлоном и получили скандалы, склоки, отсутствие денег в федерации и позор. А Драчев после этого сказал, что лучше бы работал с .

Таким, как Нуждов, и подобной ему братве нужно подумать, какой я принял федерацию. Разворованной, разваленной, а в итоге со своим коллективом сделал ее лучшей национальной федерацией в биатлоне. Но против меня так же, как сейчас, подобные Нуждову развернули компанию в СМИ.

О работе Майгурова говорят результаты Олимпиады в Пекине, говорит высокий уровень организации Кубка России и Кубка Содружества в прошлом сезоне, но на это никто внимание не обращает, а вспоминают историю 20-летней давности.

Федерация под руководством Майгурова восстанавливается, соревнования зимой было любо-дорого смотреть, а вы хотите все это снова разрушить? Вы не только до конца уничтожаете спорт, но и не думаете об имидже России», – сказал Тихонов.