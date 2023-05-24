Норвежский биатлонист Александр Андерсен завершил карьеру в 26 лет

Теги сборная Норвегии Пер-Арне Ботнан Александр Андерсен Биатлон

Норвежский биатлонист Александр Фьельд Андерсен завершил карьеру в возрасте 26 лет.

Ранее он не вошел в состав национальной команды на подготовку к сезону-2023/24.

«Сначала я рассказал о решении своим близким. Это было необычно, и сдержать слезы не удалось.

Это стало реальностью внезапно, но в то же время хорошо, когда выбор сделан. Весна выдалась трудной и очень эмоциональной.

Я был шокирован, когда меня исключили [из сборной]. Это было жестко. Но помимо того, что это удручающе, это стало еще и совершенно неожиданно», – объяснил Андерсен.

«Понимаю, что он разочарован своим непопаданием в команду. У него были хорошие результаты, и можно было бы ожидать, что он не остановится.

Но он не единственный человек с хорошими результатами, а у нас нет места для всех», – сказал менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Андерсен – двукратный бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, неоднократный победитель и призер этапов Кубка IBU. Свой лучший результат на Кубке мира он показал в прошлом сезоне, заняв шестое место в масс-старте на этапе в Эстерсунде.

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11 комментариев

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Adolf Glieder
Конкуренция в Норвегии безжалостна. Удачи в новой жизни.
+12
0
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antoha1896
Ответ OnlyDendy
Хочу обратить внимание на то,что он не перешел в другую сборную
Я вообще не припомню, что норвежские биатлонисты или лыжники меняли гражданство, несмотря на бешеную конкуренцию
+3
0
+3
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OnlyDendy
Хочу обратить внимание на то,что он не перешел в другую сборную
+2
0
+2
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OnlyDendy
Ответ antoha1896
Я вообще не припомню, что норвежские биатлонисты или лыжники меняли гражданство, несмотря на бешеную конкуренцию
одна вроде за Бельгию
+2
0
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Fenris
Теперь можно полностью сосредоточиться на битве с Алукардом.
0
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TBFTT
Не ожиданно. Мог бы сменить гражданство и пойти выступать например за Украину, но норвежцы дорожат флагом.
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Alexander2022
Ответ Владимир Жамьянов
А что так? Конкуренцию не выдержал, понятно, но как вариант разве нельзя было гражданство поменять, плюшевые норги, получил бы условно исландское гражданство и рвал бы своих, или они что там на крови клянутся норвежской короне? Святоши лицемерные. Хотя возможно у него образование есть.
Исландия в этом плане не вариант)
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Болельщик Биатлона
Ответ OnlyDendy
одна вроде за Бельгию
Лотта Лие, да
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Анатолий К
Ответ OnlyDendy
Хочу обратить внимание на то,что он не перешел в другую сборную
Мог бы за братскую по НАТО Финляндию выступать, насолить своим
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