Норвежский биатлонист Александр Андерсен завершил карьеру в 26 лет

Норвежский биатлонист Александр Фьельд Андерсен завершил карьеру в возрасте 26 лет.

Ранее он не вошел в состав национальной команды на подготовку к сезону-2023/24.

«Сначала я рассказал о решении своим близким. Это было необычно, и сдержать слезы не удалось.

Это стало реальностью внезапно, но в то же время хорошо, когда выбор сделан. Весна выдалась трудной и очень эмоциональной.

Я был шокирован, когда меня исключили [из сборной]. Это было жестко. Но помимо того, что это удручающе, это стало еще и совершенно неожиданно», – объяснил Андерсен.

«Понимаю, что он разочарован своим непопаданием в команду. У него были хорошие результаты, и можно было бы ожидать, что он не остановится.

Но он не единственный человек с хорошими результатами, а у нас нет места для всех», – сказал менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Андерсен – двукратный бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, неоднократный победитель и призер этапов Кубка IBU. Свой лучший результат на Кубке мира он показал в прошлом сезоне, заняв шестое место в масс-старте на этапе в Эстерсунде.