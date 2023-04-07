Виктория Сливко: «Я горжусь, что смогла так стабильно пробежать сезон. Будем работать, чтобы в следующем быть лучше»

Биатлонистка Виктория Сливко, победившая в рейтинге СБР-2022/23, оценила итоги сезона

– Действительно, я сейчас горжусь тем, что смогла так стабильно пробежать сезон. Наверное, без каких-то больших провалов, потому что гонки все равно были неудачные. Но больше я запомню, конечно, хорошие гонки. Сделаем выводы с тренером и будем идти дальше, работать – чтобы в следующем сезоне быть лучше.

– Кто помогал тебе в этом сезоне, с кем ты разделишь это достижение?

– В первую очередь, мне помогал Андрей Викторович Падин – это весь план от нуля. От апреля до сегодняшнего дня я все выполняла, именно по его плану работала.

Огромное спасибо, конечно, скажу региону (Сливко представляет Тюменскую область – Sports.ru), потому что они меня поддержали, регион за меня оплачивал все сборы, все мои командировки – то есть всю подготовку мне оплатил регион.

Я благодарна, потому что, так скажем, вошли в положение, согласились. Потому что я могла тренироваться в сборной и не тратить региональные деньги – но решили так и помогли. Я реально очень благодарна.

Также родители меня очень сильно поддерживают и мой молодой человек.

– А есть человек, которому ты посвящаешь этот кубок (за первое место в рейтинге Союза биатлонистов России – Sports.ru)?

– Наверное, я его посвящать буду... Да я не знаю на самом деле. Себе, наверное.

– Выбор между мамой и молодым человеком?

– Себе! Все для себя любимой, ха-ха! – сказала Сливко.

Сливко стала первой в рейтинге СБР в сезоне-2022/23, Носкова – 2-я, Гореева – 3-я