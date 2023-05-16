Виктор Майгуров: «Если Бабиков и Логинов примут наши условия, то будут на централизованной подготовке. Если хотят готовиться индивидуально, это тоже приемлемо»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Виктор Майгуров прокомментировал непопадание Бабикова и Логинова в состав сборной России.

«Союз биатлонистов России ни с кем не воюет. Мы занимаемся своим делом. Кому-то что-то нравится, это не наши проблемы. Нашу работу оценивают по результату, на это мы и настроены.

Бабиков и Логинов? Если они примут наши условия, то будут на централизованной подготовке. Эти условия просты – есть план подготовки, есть даты проведения сборов, есть тренерская методика. Если они готовы следовать этим простым требованиям, то, конечно, они будут на централизованной подготовке.

Если они хотят готовиться индивидуально и как-то сами планировать, то это тоже приемлемо. Я свои пять последних лет спортивной карьеры тренировался отдельно от команды, мне было комфортно, я сам планировал сроки сбора, что на нем делать, и тоже показывал результат, был в команде. Мы такой вариант тоже принимаем.

Есть ли конфликт? У кого с кем? Говорят многое. Спросите Башкирова, спортсменов. У нас все в порядке. Всех призываю руководствоваться официальной информацией, не более того», – сказал президент СБР.

Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24

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7 комментариев

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encaro_one
Один болтает, что Бабиков в какие-то критерии не проходит, второй что достаточно принять "условия".
Апредэлитэсь!
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тоторо
смешно слышать когда в отсутствии международных стартов говорят что нашу работу оценивают по результату.хочется спросить по какому результату Витя? кубка содружества? результаты работы сбр оцениваются по достижениям спортсменов прежде всего. а в этом сезоне их не с чем и не с кем даже сравнивать.
или может по результату развития биатлона в регионах? тогда какое к нему отношение имеет логинов и бабиков?
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Viks
Ответ Татьяна Бурова
А может о спорте, а не про " окопы"? Вы считаете что вправе кого- то куда- то послать. ? Или это для развлечения на ветке?
Я не предлагал послать - всё сами, сами...
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Татьяна Бурова
Вашу работу оценивают по результату!
Ха- Ха!
А работу Бабикова ( 5 м- КС и 7м - рейтинг СБР) вы оценили, проводив его
в регион. Возрастная дискриминация
в действии( но избирательна) . Логинова и Цветкова включили, но не Бабикова.
И Сашу и Макса уважаю, но не действия СБР.
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Татьяна Бурова
Ответ Viks
«Союз биатлонистов России ни с кем не воюет. --- А что так? СлабО? Молодые, здоровые, спортсмены - чо не в окопах?
А может о спорте, а не про " окопы"?
Вы считаете что вправе кого- то куда- то послать. ? Или это для развлечения на ветке?
+3
-3
0
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