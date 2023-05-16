Виктор Майгуров: «Если Бабиков и Логинов примут наши условия, то будут на централизованной подготовке. Если хотят готовиться индивидуально, это тоже приемлемо»

Виктор Майгуров прокомментировал непопадание Бабикова и Логинова в состав сборной России.

«Союз биатлонистов России ни с кем не воюет. Мы занимаемся своим делом. Кому-то что-то нравится, это не наши проблемы. Нашу работу оценивают по результату, на это мы и настроены.

Бабиков и Логинов? Если они примут наши условия, то будут на централизованной подготовке. Эти условия просты – есть план подготовки, есть даты проведения сборов, есть тренерская методика. Если они готовы следовать этим простым требованиям, то, конечно, они будут на централизованной подготовке.

Если они хотят готовиться индивидуально и как-то сами планировать, то это тоже приемлемо. Я свои пять последних лет спортивной карьеры тренировался отдельно от команды, мне было комфортно, я сам планировал сроки сбора, что на нем делать, и тоже показывал результат, был в команде. Мы такой вариант тоже принимаем.

Есть ли конфликт? У кого с кем? Говорят многое. Спросите Башкирова, спортсменов. У нас все в порядке. Всех призываю руководствоваться официальной информацией, не более того», – сказал президент СБР.

Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24