Виктория Сливко: «Думаю, это лучший сезон в карьере. Я брала глобусы на Кубке IBU, но больше эмоций получила здесь»

Биатлонистка Виктория Сливко назвала прошедший сезон лучшим в ее карьере

Сливко одержала победу в рейтинге биатлонистов России.

– Перед началом сезона не были мыслей о том, что в конце не хватит рук для того, чтобы унести все призы и Кубки?

– Нет, совсем не думала, ха-ха. О таком даже не мечтала. Я благодарна тренеру, руководству, региону и всем друзьям, родным, кто меня поддерживал.

Официально я была одна, но неофициально со мной была большая дружная компания, которая всегда была за меня.

– Можно быть лучшей в России, находясь вне национальной команды?

– Однозначно, с регионом тоже можно выигрывать, что я и доказала. Это совсем не показатель, что ты в сборной.

– Это лучший сезон в карьере?

– Думаю, да. Я также брала глобусы на Кубке IBU, но эмоций получила больше здесь: большая конкуренция, этот сезон мне запомнится сильнее, это однозначно.

– Не обидно, что сезон прошел без международных стартов?

– Обидно, но что поделать. В любом случае, выходя на старт, ты должен выкладываться максимально, – сказала .