Виктория Сливко: «Думаю, это лучший сезон в карьере. Я брала глобусы на Кубке IBU, но больше эмоций получила здесь»
Биатлонистка Виктория Сливко назвала прошедший сезон лучшим в ее карьере
Сливко одержала победу в рейтинге Союза биатлонистов России.
– Перед началом сезона не были мыслей о том, что в конце не хватит рук для того, чтобы унести все призы и Кубки?
– Нет, совсем не думала, ха-ха. О таком даже не мечтала. Я благодарна тренеру, руководству, региону и всем друзьям, родным, кто меня поддерживал.
Официально я была одна, но неофициально со мной была большая дружная компания, которая всегда была за меня.
– Можно быть лучшей в России, находясь вне национальной команды?
– Однозначно, с регионом тоже можно выигрывать, что я и доказала. Это совсем не показатель, что ты в сборной.
– Это лучший сезон в карьере?
– Думаю, да. Я также брала глобусы на Кубке IBU, но эмоций получила больше здесь: большая конкуренция, этот сезон мне запомнится сильнее, это однозначно.
– Не обидно, что сезон прошел без международных стартов?
– Обидно, но что поделать. В любом случае, выходя на старт, ты должен выкладываться максимально, – сказала Сливко.
Была самой стабильной и результат очевиден 🏅🏆