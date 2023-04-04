Максим Кугаевский: «Месяцы болезни вымотали Логинова, но сейчас он пришел в себя. Голос стал другим, появился интерес к работе и жизни»

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов возобновил тренировки

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о самочувствии Александра Логинова, который досрочно завершил сезон по состоянию здоровья.

«Логинов приступил к тренировкам, он проводит не только беговые занятия, но также активно катается на лыжероллерах. Он конкретно приступил к работе. Завязывать он не планирует.

Мы с ним много общались, он говорил: «Чувствую, что здоров, чувствую, что вылечился». Обещал, что в следующем сезоне он будет активно соревноваться. Думаю, он сдержит свое слово.

Видно, что парень заряжен. Месяцы болезни его вымотали, но сейчас он окончательно пришел в себя. Голос другим стал, говорит по‑другому! Появился интерес к работе и жизни», – рассказал Кугаевский.