Максим Кугаевский: «Месяцы болезни вымотали Логинова, но сейчас он пришел в себя. Голос стал другим, появился интерес к работе и жизни»
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов возобновил тренировки
Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о самочувствии Александра Логинова, который досрочно завершил сезон по состоянию здоровья.
«Логинов приступил к тренировкам, он проводит не только беговые занятия, но также активно катается на лыжероллерах. Он конкретно приступил к работе. Завязывать он не планирует.
Мы с ним много общались, он говорил: «Чувствую, что здоров, чувствую, что вылечился». Обещал, что в следующем сезоне он будет активно соревноваться. Думаю, он сдержит свое слово.
Видно, что парень заряжен. Месяцы болезни его вымотали, но сейчас он окончательно пришел в себя. Голос другим стал, говорит по‑другому! Появился интерес к работе и жизни», – рассказал Кугаевский.
Саша жить не хотел?
это из-за СВО (жена украинка), отстранения от международных стартов?