Максим Кугаевский: «Гараничев обязательно поедет на чемпионат России. Поедут все, кроме Логинова – он будет добирать в летней подготовке»

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что примет участие в чемпионате России в Чайковском, а Александр Логинов пропустит соревнования.

«Гараничев обязательно поедет в Чайковский. Поедут все, кроме . Он будет добирать в летней подготовке, которую он пропустил. Все‑таки у него была инфекция в июле, а потом еще в августе.

Все остальные будут. Гараничев протемпературил два дня, но вроде бы восстановление идет. Мы приехали в Раубичи 9 сентября, проделали хорошую работу. Эти соревнования больше разгонные перед чемпионатом России.

Но коммерческие старты тоже важны: ребятам и девчатам приятно заработать денег. Ну и публике приятно, здесь очень весело, а в Сочи было скучно», – сказал Кугаевский.

– Как себя чувствует ?

– Мне кажется, она ещё не отошла от тяжелой работы в Сочи. Она проделала очень мощную интенсивную работу с хорошими объемами, – отметил Кугаевский.