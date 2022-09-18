Максим Кугаевский: «Гараничев обязательно поедет на чемпионат России. Поедут все, кроме Логинова – он будет добирать в летней подготовке»

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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что Евгений Гараничев примет участие в чемпионате России в Чайковском, а Александр Логинов пропустит соревнования. 

«Гараничев обязательно поедет в Чайковский. Поедут все, кроме Александра Логинова. Он будет добирать в летней подготовке, которую он пропустил. Все‑таки у него была инфекция в июле, а потом еще в августе.

Все остальные будут. Гараничев протемпературил два дня, но вроде бы восстановление идет. Мы приехали в Раубичи 9 сентября, проделали хорошую работу. Эти соревнования больше разгонные перед чемпионатом России.

Но коммерческие старты тоже важны: ребятам и девчатам приятно заработать денег. Ну и публике приятно, здесь очень весело, а в Сочи было скучно», – сказал Кугаевский.

– Как себя чувствует Виктория Сливко?

– Мне кажется, она ещё не отошла от тяжелой работы в Сочи. Она проделала очень мощную интенсивную работу с хорошими объемами, – отметил Кугаевский.

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