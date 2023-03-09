Максим Кугаевский: «Логинову был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Насчет карьеры он сказал, что хочет продолжить»
Максим Кугаевский рассказал о проблемах со здоровьем у Александра Логинова.
Сегодня стало известно, что биатлонист досрочно завершил сезон.
«Ему был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Конкретная проблема выявлена, ему назначено официальное лечение. До этого долгое время выявляли диагноз.
Насчет карьеры он сказал, что хочет продолжить. Говорит, что порох в пороховнице есть. Поборется!» – сказал тренер сборной Тюменской области.
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Губерниев тот еще нагнетатель, но если речь о проблемах с сердцем, давлением, тромбами, это ж и правда опасно((