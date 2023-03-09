Максим Кугаевский: «Логинову был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Насчет карьеры он сказал, что хочет продолжить»

Теги сборная России Александр Логинов Максим Кугаевский Биатлон

Максим Кугаевский рассказал о проблемах со здоровьем у Александра Логинова.

Сегодня стало известно, что биатлонист досрочно завершил сезон.

«Ему был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Конкретная проблема выявлена, ему назначено официальное лечение. До этого долгое время выявляли диагноз.

Насчет карьеры он сказал, что хочет продолжить. Говорит, что порох в пороховнице есть. Поборется!» – сказал тренер сборной Тюменской области.

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8 комментариев

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baxinya
Саша, здоровья, лечитесь, будем ждать
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forward1988
Чемпион мира пора завершать карьеру,международных стартов долго будет ждать,минимум до 2028,а там уже возраст не позволит.
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Погладь быка
Я могу всем в росбиатлоне поставить диагноз (и Светочке Мироновой и Юрловой и всем), и постоянно это и делаю. Но вы обижаетесь на правду.
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volga_olga
— Если у него есть проблемы, то нужен хороший кардиолог. Я знаю, что несколько специалистов уже смотрели. Это штука такая опасная, в том числе и для жизни. Не только для спорта. Я очень надеюсь, что Сашу в биатлоне мы еще увидим. Проблема серьезнее, чем мы предполагали. Я искренне желаю ему здоровья, — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».
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Губерниев тот еще нагнетатель, но если речь о проблемах с сердцем, давлением, тромбами, это ж и правда опасно((
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Погладь быка
Дайте угадаю: "Отравление каплями Каплиной" или "Отравление кремом для обуви с ЭПО".
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volga_olga
Здоровья, восстановления и возвращения Саше! Равнение на Юрлову)
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Пенчекряк
Логинова можно списывать.
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тоторо
мироновой уже поставьте диагноз
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