Максим Кугаевский: «Логинову был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Насчет карьеры он сказал, что хочет продолжить»

Максим Кугаевский рассказал о проблемах со здоровьем у .

Сегодня стало известно, что биатлонист досрочно завершил сезон.

«Ему был поставлен диагноз, который я не вправе разглашать. Конкретная проблема выявлена, ему назначено официальное лечение. До этого долгое время выявляли диагноз.

Насчет карьеры он сказал, что хочет продолжить. Говорит, что порох в пороховнице есть. Поборется!» – сказал тренер сборной Тюменской области.