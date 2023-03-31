Халили о рекомендациях МОК: «Следующий сезон – через полгода. За это время может столько всего поменяться»

Теги сборная России МОК Карим Халили Биатлон

Карим Халили поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.

– Второй сезон в изоляции не тяжело будет?

– А я сейчас не думаю об этом. Думаю о своем уровне. И если у меня пока не все получается здесь, то надо сначала здесь обрести то, на что я способен, а потом думать о международных стартах.

– Наверняка читали про решение исполкома МОК. Готовы в таком статусе участвовать?

– У нас сейчас конец сезона, следующий – через полгода. За это время может столько всего поменяться, что зачем сейчас гадать? Это бессмысленно.

– Вы как-то говорили, что следите за событиями в Афганистане. Если бы существовала сборная Афганистана по биатлону, задумались бы о варианте?

– Не хочу говорить об этом, если честно. Там тоже в стране ситуация не самая простая, об этом очень непросто рассуждать, – сказал биатлонист.

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5 комментариев

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тоторо
Кариму на руку что этот сезон на КР провел,потому что на КМ и КИБУ он бы провалился, не уверена, что отобрался бы на ЧМ в этом году
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Kamil Mogomedov
мок плюнул лицо россий спортмен
0
-3
-3
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justbored
Корреспондент Кузнецов пробил очередное дно.
+2
0
+2
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Маша Шаралло
Ответ Iuasamotu
Какой невежественный вопрос про Афганистан.
и бестактный! 🤦🏻‍♀️ халили — уважение, ответил по делу, корректно и без хамства, хотя, подозреваю, сам офигел от такого
+5
0
+5
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Iuasamotu
Какой невежественный вопрос про Афганистан.
+5
-1
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