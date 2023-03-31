Халили о рекомендациях МОК: «Следующий сезон – через полгода. За это время может столько всего поменяться»
Карим Халили поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску россиян.
– Второй сезон в изоляции не тяжело будет?
– А я сейчас не думаю об этом. Думаю о своем уровне. И если у меня пока не все получается здесь, то надо сначала здесь обрести то, на что я способен, а потом думать о международных стартах.
– Наверняка читали про решение исполкома МОК. Готовы в таком статусе участвовать?
– У нас сейчас конец сезона, следующий – через полгода. За это время может столько всего поменяться, что зачем сейчас гадать? Это бессмысленно.
– Вы как-то говорили, что следите за событиями в Афганистане. Если бы существовала сборная Афганистана по биатлону, задумались бы о варианте?
– Не хочу говорить об этом, если честно. Там тоже в стране ситуация не самая простая, об этом очень непросто рассуждать, – сказал биатлонист.
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